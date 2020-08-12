THY'de maaş krizi sürüyor, yeni istifalar gelmeye devam ediyor!

Sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini geçen günlerde duyuran Türk Hava Yolları'nda (THY) istifa haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor.

THY tarafından kapsam dışı personele sunulan ve 1 Ağustos 2020’den itibaren geçerli olacağı belirtilen sözleşme için 11 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar süre verilmişti. Verilen tarih içerisinde çalışanların yeni ücret tarifesini kabul edip etmediğini bildirmesi istenmişti. THY Yönetimi tarafından dayatılan sözleşmeye imza atmayan çok sayıda çalışan istifa kararı almıştı.

Şirketin Uçuş Operasyon Çözümleri Müdürü Murat Gökten, Dijital İş Geliştirme Müdürü Şeyda Tartar'ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte 100'e yakın çalışan istifasını sunmuştu.

Aırport Haber'e göre bugün de THY Gelir Yönetimi Başkanlığı, Gelir Yönetimi ve Ücret (Yurt içi) Müdürü Ayşe Lekesiz ile THY İstihdam Başkanlığı Sağlık Müdürü Mehmet Deniz Aybey emekliliklerini talep ederek görevlerinden ayrıldı.

Mehmet Deniz Aybey, Nisan 2009'dan beri Türk Hava Yolları'nda görev yapıyordu. Ayşe Lekesiz de THY'ye 1993 yılından bu yana hizmet ediyordu.

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