THY'de maaş krizinin ardından istifalar art arda geldi: Aralarında müdürlerin de bulunduğu 100'e yakın çalışan işinden ayrıldı

Geçen günlerde sendika üyesi olmayan çalışanlarla ilgili yeni ücret düzenlemesini duyuran Türk Hava Yolları'nın (THY) personele verdiği süre bugün mesai bitiminde dolarken şirketten istifa haberleri gelmeye başladı. Aralarında Uçuş Operasyon Çözümleri Müdürü Murat Gökten, Dijital İş Geliştirme Müdürü Şeyda Tartar'ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte 100'e yakın çalışan istifasını sundu.

THY tarafından kapsam dışı personele sunulan ve 1 Ağustos 2020’den itibaren geçerli olacağı belirtilen sözleşme için 11 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar süre verilmişti. Verilen tarih içerisinde çalışanların yeni ücret tarifesini kabul edip etmediğini bildirmesi istendi.

Airporthaber’de yer alan habere göre; Yeni düzenlemeyle birlikte ücretlerde ciddi bir kayıp oluşurken 2021 yılın sonuna kadar da ikramiye ödenmeyeceği personele duyuruldu.

İstifalar arka arkaya geldi

THY Yönetimi tarafından dayatılan sözleşmeye imza atmayan çok sayıda çalışan istifa kararı aldı. Aralarında Uçuş Operasyon Çözümleri Müdürü Murat Gökten, Dijital İş Geliştirme Müdürü Şeyda Tartar’ın da bulunduğu bazı müdürlerle birlikte 100’e yakın çalışan istifasını sundu.

İstifaların önemli bir bölümünü THY’nin en kritik departmanlarından biri olan Bilişim Teknolojileri Departmanı’nda (IT) yaşanması dijital altyapı açısında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.