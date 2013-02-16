THY, uçakta 'şerbet' mi ikram edecekti?

Modacı Dilek Hanif'in hazırladığı kostümler ve alkollü içecek servisinin kaldırılmasıyla tartışmaların odağına gelen Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcular için şerbet hazırladığı ancak gelen tepkilerden sonra vazgeçtiği iddia edildi.

Ünlü modacı Dilek Hanif'in Türk Hava Yolları personeli için hazırladığı kostümler büyük tartışma yaratmıştı. Hem THY, hem de Dilek Hanif bu kostümlerin kabul görmediğini açıklamasına rağmen eleştiriler devam etmişti.

THY'de yaşanan bu krizin ardından, THY yönetimi bazı uçuş noktalarının dışında içki servisini kaldırmıştı. THY Genel Müdürü Hamdi Topçu, "İnadına içki istiyenler var. İçki içmeyi laiklik sanıyorlar" sözleriyle uçaklarda içki servisine karşı olduğunu söylemişti.

THY'de bu tartışmalar yaşanırken, Hürriyet gazetesinde yer alan habere, THY'nin catering şirketi DO&CO'dan ikram edilmek üzere şerbet üzerinde çalışmasını istediği ileri sürüldü.

DO&CO, THY'den gelen bu talep üzerine çalışmalarına başladığı ancak personel kıyafeti ve içki yasağıyla birlikte başlayan tartışmalar sonrası, THY'nin şerbet ikramı geri çektiği iddia edildi.