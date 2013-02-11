THY içhat uçuşlarında alkol servisini kaldırdı

Türk Hava Yolları, 'talep düşüklüğü' nedeniyle iç hatlarda business class'a yönelik içki servisini 6 nokta dışında kaldırdı. THY, İstanbul dahil İzmir, Bodrum, Dalaman, Antalya ve Ankara hatları dışında uçakların business class ikramından içkiyi kaldırdı.

Konu gündeme şarkıcı Demek Akalın'ın yazdığı Tweet ile geldi. İstanbul'dan Adana'ya uçan Akalın, "THY Adana uçuşunda içki servisi yoktu! Bazı iç hat uçuşlarından kaldırılmış bilginize! Öndeki turistler isyan etti" diye yazarak takipçileri ile paylaştı.

THY, alkol talebinin çok düşük olduğu bazı Arap ülkeleri ve İran'a gerçekleştirdiği seferlerde de uçağa içki yüklemiyor.