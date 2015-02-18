THY uçağı toprağa saplandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Beyrut -İstanbul seferini yapan TC-JSE kuyruk tescilli Airbus A321 tipi Kızılırmak adlı yolcu uçağının, saat 05.05'de Atatürk Havalimanı'na inişi gerçekleşti. Bu sırada park yerine gitmek için taksi yoluna giren uçak yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taksi yolundan çıkarak uçağın ön dikmesi toprak zeminde kara saplandı. Kaza sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İniş kalkışlar bir süre durduruldu

THY uçağının toprak zemine çıkmasının ardından Atatürk Havalimanı'na tüm iniş ve kalkışlar durduruldu. İstanbul'a gelen uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Olay anında görevde olan DHMİ Kriz masası ekipleri itfaiye ve ambulanslarla uçağın çıktığı yere gelerek anında müdahale ettiler. Yolcular yaklaşık 1 saat uçağın içinde beklerken, uçağa gelen yetkililer yolcuları kapılardan tahliye edilerek dış hatlar terminaline getirildi. Uçak yapılan çalışma sonunu saat 07.00 sıralarında saplandığı yerden kurtarılarak THY Teknik Hangarı'nın önüne getirildi. Ancak bu süre içinde bagaj kapıları donan uçağın bagajlarını gelmesi iki saatlik süreyi aldı. Çalışmaların ardından Atatürk Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar normale döndü.

'Yolcular hiç panik olmadı'

Çoğunluğu Beyrut üzerinden Türkiye gelen Suriyeli olan yolcular uçak indikten sonra uçağın saplandığı anda bir panik yaşamadıklarını, kaptan pilotun yaptığı anonslarla kendilerini bilgilendirdiğini belitti. Yolculardan Suriyeli Afrah Henawe, özellikle kaptan pilota teşekkür ederek, "Kaptanımıza şükran. Yaptığı anonsla bizi bilgilendirdi. Çok sakin şekilde indik. Uçak içinde hiç panik olmadı" dedi.

Beyrut'ta yaşayan Victoria Mastrenko ve Glep Zelgin, çok güzel bir inişten sonra yaşadıklarının önemi olmadığını belirterek, "Bunlar normal. Dünyanın her yerinde oluyor" diye konuştu.

THY'nin 168 seferi iptal

THY, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 17-18 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan 117 iç ve dış hat seferini iptal etmesinin ardından, 19 Şubat Perşembe günü yapılacak bazı seferlerini de iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen sefer sayısı 168 olarak duyuruldu.

THY, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yolculardan seyahatleri öncesinde uçuşları ile ilgili son durumu internet sitesi ve çağrı merkezlerinden kontrol etmelerini istedi.