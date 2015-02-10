THY kar nedeniyle 83 uçuşu iptal etti

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan iç ve dış hatlarda bugün ve yarın yapılacak 83 seferi karşılıklı olarak iptal edildi.

THY'den yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kar yağışı nedeniyle 10-11 Şubat tarihlerinde bazı seferlerin iptal edildiği belirtilerek, yolculardan seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

İptal edilen seferler

THY'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan iç hatlarda iptal olan seferleri şunlar: İzmir, Adana ve Ankara.

Dış hatlarda ise: Atina, Amsterdam, Barselona, Budapeşte, Bükreş, Belgrad, Roma, Milano, Nice, Selanik, Zagrep, Tel Aviv, Cenevre, Kuveyt, Bişkek, Bologna, Üsküp, Moskova, Priştine, Brüksel, Viyana ve Stockholm.