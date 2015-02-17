THY'nın iptal ettiği uçuş sayısı 117 oldu

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün ve yarın için yapılması planlanan iç ve dış hat olmak üzere toplam 88 olan iptal ettiği sefer sayısını, saat 09.30 itibariyle 117’ye çıkardığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İstanbul’da her iki havalimanında yaşanan meteorolojik durum nedeniyle 17-18 Şubat tarihlerinde bazı seferlerin iptal edildiği belirtilerek, yolculardan seyahatleri öncesinde uçuşları ile ilgili son durumu internet sitesi ve çağrı merkezlerinden kontrol etmeleri istendi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştu.