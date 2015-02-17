T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY'nın iptal ettiği uçuş sayısı 117 oldu

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle iptal edilen uçuş sayısı artırıldı

17 Şubat 2015 12:05

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY),  Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün ve yarın için yapılması planlanan iç ve dış hat olmak üzere toplam 88 olan iptal ettiği sefer sayısını, saat 09.30 itibariyle 117’ye çıkardığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İstanbul’da her iki havalimanında yaşanan meteorolojik durum nedeniyle 17-18 Şubat tarihlerinde bazı seferlerin iptal edildiği belirtilerek, yolculardan seyahatleri öncesinde uçuşları ile ilgili son durumu internet sitesi ve çağrı merkezlerinden kontrol etmeleri istendi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştu.

ETİKETLER

thyiptal edilen uçuşlar

İlgili Haberler

THY'nin 88 uçuşu iptal edildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle, yarın ve çarşamba günü THY'nin yapmayı planladığı 88 iç ve dış hat seferini iptal edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24