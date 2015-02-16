THY'nin 88 uçuşu iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın ve çarşamba günü yapılması planlanan 88 iç ve dış hat seferini iptal ettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen meteorolojik hadise nedeniyle 17-18 Şubat tarihlerinde bazı seferlerin iptal edildiği belirtilerek, yolculardan seyahatleri öncesinde uçuşları ile ilgili son durumu internet sitesi ve çağrı merkezlerinden kontrol etmeleri istendi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle, dış hatlarda Bişkek, Cenevre, Moskova, Amsterdam, Pisa Galileo, Barselona, Münih, Valencia, Viyana, Toulouse, Marsilya, Selanik, Üsküp, Bakü, Tunus, Bükreş, Budapeşte, Nürnberg, Köln, Brüksel, Doha, Hamburg ve Nice; iç hatlarda ise Ankara, Diyarbakır, Adana, Kayseri, İzmir, Konya, Sivas, Elazığ ve Malatya'ya yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.