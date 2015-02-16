T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY'nin 88 uçuşu iptal edildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle, yarın ve çarşamba günü THY'nin yapmayı planladığı 88 iç ve dış hat seferini iptal edildi

16 Şubat 2015 23:33

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın ve çarşamba günü yapılması planlanan 88 iç ve dış hat seferini iptal ettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen meteorolojik hadise nedeniyle 17-18 Şubat tarihlerinde bazı seferlerin iptal edildiği belirtilerek, yolculardan seyahatleri öncesinde uçuşları ile ilgili son durumu internet sitesi ve çağrı merkezlerinden kontrol etmeleri istendi. 

THY'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle, dış hatlarda Bişkek, Cenevre, Moskova, Amsterdam, Pisa Galileo, Barselona, Münih, Valencia, Viyana, Toulouse, Marsilya, Selanik, Üsküp, Bakü, Tunus, Bükreş, Budapeşte, Nürnberg, Köln, Brüksel, Doha, Hamburg ve Nice; iç hatlarda ise Ankara, Diyarbakır, Adana, Kayseri, İzmir, Konya, Sivas, Elazığ ve Malatya'ya yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

 

ETİKETLER

thyistanbuluçuşseferiptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24