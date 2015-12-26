T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY uçağı Rusya'ya acil iniş yaptı

Uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptığı belirtiliyor

26 Aralık 2015 18:02

Türk Hava Yolları'nın Boeing 737-900 uçağının Rusya'nın Irkutsk havaalanına planlanmamış bir iniş yaptığı belirtildi.

Rus haber ajansı Interfax'ın havaalanını yetkilisine dayandırarak verdiği haberde "İstanbul'dan havalanan uçak Bişkek -Ulan Bator seferi sırasında olumsuz hava koşulları nedeni ile Ulan Bator havaalanı yerine İrkutsk havaalanına inmek zorunda kaldı" denildi.

Haber ajansına açıklamada bulunan yetkili, uçağın yakıt ikmali yaptığını ve 150 yolcusu olan uçaktan kimsenin inmeyerek uçakta beklediğini ve uçağın tekrar havalanması için beklediğini belirtti.

Daha önce yapılan açıklamada İstanbul'dan havalanan THY342 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi uçağın teknik arıza nedeni ile İrkutsk havaalanına indiği belirtilmişti. Flightradar24'e göre uçak kısa bir süre önce İrkutsk havaalanından havalandı.

 

ETİKETLER

thyrusyaacil inişIrkutsk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24