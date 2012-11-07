THY uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, uçakta bulunan Nurettin Küçük isimli yolcunun aniden rahatsızlanması nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre; Türk Hava Yolları'nın TK-2831 sefer sayılı Trabzon-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bulunan Nurettin Küçük isimli yolcu aniden rahatsızlandı. Kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY ait yolcu uçağı 00.45 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na iniş yaparken, uçakta rahatsızlanan Nurettin Küçük isimli yolcuya ilk müdahaleyi havalimanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ)'ye bağlı doktorlar yaptı. Küçük, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

THY uçağı daha sonra Esenboğa Havalimanı'ndan havalanarak saat 02.00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaparak seferini tamamladı.