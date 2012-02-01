-THY, toplam 183 iç ve dış hat seferini iptal etti İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Yurt genelindeki elverişsiz koşullar, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), yurt genelinde çeşitli meydanlardan yapılması gereken karşılıklı toplam 183 iç ve dış hat seferini iptal etti. İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Atatürk Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde de iptal ve gecikmelere yol açtı. THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan yapılması gereken TK 2504 sefer sayılı Bodrum, TK 2552 Dalaman, TK 2662 Sivas, TK 2654 Erzincan, TK 2704 Erzurum, TK 2842 Sivas, TK 2200 Kahramanmaraş, TK 2008 Nevşehir, TK 2714 Kars, TK 2222 ve TK 2226 Gaziantep TK 2692 Muş ve TK 2684 sefer sayılı Batman seferlerini iptal edilirken, Ankara ve İzmir'e olan bazı seferlerde de iptaller gerçekleşti. THY ayrıca dış hatlarda da Sofya, Bükreş, Moskova, Prag, Stockholm, Berlin, Kiev, Basel, Donetksk, Tiran, Kopenhag, Barselona, Malaga, Zagrep, Lyon, Saraybosna, Selanik, Kahire, Toulouse, Budepeşte, Dublin, Milano, Priştine, Batum, Beyrut, Helsinki ve Tiflis'in de aralarında bulunduğu çok sayıda seferi iptal ederken, diğer uçak seferleri ise gecikmeli olarak yapılıyor. DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürü Celal Özuğur, havalimanındaki pist ve taksi yollarını açık olduğunu, ancak aprondaki park yerlerinde kar temizleme çalışmaları yapıldığını kaydetti. Özuğur, tipi nedeniyle havalimanındaki görüş mesafesinin zaman zaman 300 metreye düştüğünü ifade etti. -Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki durum- Bu arada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da sabah saatlerinde pistin kapalı olması nedeniyle uçuşların yaklaşık 2 saat yapılamadığı belirtildi. Pegasus Havayolları, bu limandan yapması gereken PC 148 Antalya, PC 4120 İzmir ve PC 166 Kayseri seferlerini iptal etti. Yetkililer, pistin şu anda uçak iniş ve kalkışına elverişli olduğunu ifade etti. THY yetkilileri, yolcuları, mağdur olmamaları için havalimanına gelmeden önce ''444 0 849'' numaralı Çağrı Merkezi'ni arayarak uçuşlarla ilgili bilgi almaları konusunda uyardı.