THY, Superman ve Batman'a sponsor oldu

Türk Hava Yolları 23 Mart'ta vizyona girecek olan ‘Batman v Superman: Adaletin Şafağı’ filmine sponsor olduklarını açıkladı.

Türk Hava Yolları, dünya üzerinde gerçekleştirdiği reklam ve sponsorluk çalışmalarına bir yenisini ekledi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın yaptığı açıklamaya göre, Warner Bros firmasıyla sponsorluk anlaşması yapıldı. Aycı yaptığı açıklamada, “Warner Bros ile yaptığımız bu ortaklık sayesinde hem filmin Amerika’daki galasında hem Londra’daki galasında THY havayolu resmi sponsoru olarak yer alacak” dedi. İlker Aycı, film için Warner Bros şirketiyle ortaklığa imza attıklarını belirtti.

THY’nin Warner Bros Pictures ile imzaladığı sponsorluk anlaşması tanıtım töreni, Atatürk Havalimanı’ndaki THY Teknik AŞ yeni hangarında yapıldı. Törende THY filosundaki Boeing-777 tipli uçak filmin temasına uygun tasarımla giydirilerek, basın mensuplarına gösterildi.

THY Kurulu Başkanı Aycı, törende, marka bilinirliği konusunda yaptıkları çalışmalarla Alman havayolu şirketi Lufthansa’yı yakaladıklarını söyledi.

“Yeni hatlarımız Gotham ve Metropolis”

Yeni yıldaki uçuş destinasyon hedeflerinden de bahseden Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıla koyduğumuz hedefler arasına iki yeni şehir daha vardı. Son birkaç yıldır o iki şehirle pazarlıkları sürdürdük. İki noktayı daha uçuş destinasyonlarımıza eklemek istedik. Gerçi bu şehirlerin sivil havacılığından izin almak çok kolay olmadı. Uçuş izni almak da çok kolay olmadı. Çünkü buralarda çok etkili iki adamdan geçmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi Bruce Wayne, diğeri de Clark Kent denen adamlar. Bunlar o şehirde çok etkili iki süper kahraman. Tabii sağ olsun Warner Bros yetkilileri ve bizim kurumsal başkanlığımızda çalışan arkadaşlarımız, onlar da çok çalıştılar. Bu hattı da güvenle sizlere açıklıyorum. Şu anda yeni hatlarımız Gotham and Metropolis’tir.”

Aycı, THY’nin önümüzdeki dönemde sanal dünya, sosyal medya ve insan aklının ulaşabileceği her destinasyonda markasıyla yer alacağını kaydetti.