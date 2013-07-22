Superman ve Batman aynı filmde!

Superman serisinin son filmi "Man of Steel"in yönetmeni Zack Snyder, yeni bir Superman filmi yaptığını ve bu filmde Batman'in de olacağını açıkladı.

Ekranda ilk kez iki süper kahramanın bir arada olacağını belirten Snyder, senaryonun yazılma aşamasında olduğunu ifade etti.

Filmde Superman'i, serinin son filminde de canlandıran İngiliz aktör Henry Cavill oynayacak. Batman rolünün kime verileceği ise henüz belli değil.

Warner Bros'un Batman-Superman birlikteliğini doğruladığı filmin, 2015 yazında gösterime girmesi bekleniyor.