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Kültür-Sanat

Superman ve Batman aynı filmde!

Yönetmen Zack Snyder, Superman ve Batman'in beraber rol alacağı filmin senaryosunun yazımına başlandığını söyledi.

22 Temmuz 2013 13:08

Superman serisinin son filmi "Man of Steel"in yönetmeni Zack Snyder, yeni bir Superman filmi yaptığını ve bu filmde Batman'in de olacağını açıkladı.
 
Ekranda ilk kez iki süper kahramanın bir arada olacağını belirten Snyder, senaryonun yazılma aşamasında olduğunu ifade etti.
 
Filmde Superman'i, serinin son filminde de canlandıran İngiliz aktör Henry Cavill oynayacak. Batman rolünün kime verileceği ise henüz belli değil.
 
Warner Bros'un Batman-Superman birlikteliğini doğruladığı filmin, 2015 yazında gösterime girmesi bekleniyor.

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