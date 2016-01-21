THY, ölen köpek için tazminat ödeyecek

THY’nin yan kuruluşu olan Anadolujet ile KKTC’den Ankara’ya gelirken şirket görevlilerine teslim ettiği köpeği havalimanında ölen şahıs tazminat davası açtı. Bunun üzerine, THY 2800 liralık tazminat cezası aldı.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre; Mehmet Koray Kınacıoğlu, 11 Haziran 2013’te Anadolujet ile KKTC’den Ankara’ya gelirken 3 yaşındaki köpeği Spayk’ı şirket görevlilerine teslim etti. Ankara’da kendisine verilen köpeğinin can çekiştiğini gördü. Spayk havalimanında öldü. Kınacıoğlu’nun talebi üzerine yapılan otopside, köpeğin akciğerinde konjesyon ve ödem tespit edildi. Kınacıoğlu, avukatı aracılığıyla Türk Hava Yolları’na (THY) tazminat davası açtı.

Bilirkişi Spayk’ın ölümünün kargo bölümünde havasız kalmasından veya üzerine başka bagajların düşmesinden kaynaklandığını tespit etti ve Montreal Protokolü çerçevesinde olaydan THY’nin sorumlu olduğunu öne sürdü.

Ankara 5’inci Asliye Ticaret Mahkemesi raporun ardından 22 Eylül 2014’te verdiği kararda THY’yi suçlu buldu ve tazminata mahkûm etti.

Kararda THY, köpeğin maliyeti olan 1800 TL maddi, 1000 TL de manevi tazminat ödemek zorunda kaldı.