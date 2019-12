-THY, Somali yardımında zirve yaptı İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Türk Kızılayı ile birlikte başlattığı kampanya kapsamında uçaklarında Somali için yardım toplayacak. THY'nin ''Uludağ'' uçağını dolduran yolcular, uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket edip 8 bin metre yüksekliğe ulaştığında bir anons duydu. Bu anons, her zaman duymaya alışık oldukları anonslardan farklıydı. Anonsta şöyle denildi: ''Türk Hava Yolları olarak, Somali'de yaşanan açlık dramına kayıtsız kalmıyor ve Türk Kızılayı ile birlikte, sizlerin de katılımıyla bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Somali halkına yardım etmek isterseniz birazdan dolaştıracağımız mühürlü ve kilitli Kızılay kumbaraları aracılığıyla bağışta bulunabilirsiniz. Göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.'' Anonsun ardından ellerinde üzerinde ''Merhametinizle iyiliğin zirvesine'' yazılı kumbaraları taşıyan kabin görevlileri, yolcular arasında dolaşarak Somali için yardım topladı. Kızılay'ın yardım kumbarasına ilk parayı bağışlayan THY Genel Müdürü Temel Kotil, Türk Hava Yollarının yurt içi ve dışına günde 800 sefer düzenlediğini belirterek, ''Yaklaşık günde 100 bin yolcu taşıyoruz. Her yolcumuz 10 lira verse günde bir milyon lira yardım toplanır. İnşallah önümüzdeki günlerde tüm uçaklarımızda bu yardımları toplayacağız ve Kızılay'a teslim edeceğiz. Oradan da Somali'ye gidecek. Hayırlı olsun'' dedi. Kotil, Kızılay ile işbirliği halinde başlatılan yardım toplama kampanyasının Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edeceğini belirterek, kampanyanın yolcuların ilgisine göre daha sonra da devam ettirilebileceğini kaydetti. Kızılay yetkililerinin kendilerinden talebi sonunda bu kampanyanın düzenlenmesine karar verdiklerini dile getiren Kotil, ''Kızılay'ın birçok yerde kumbaraları, bizim de uçaklarımız var. Uçaklara kumbaraları koyduk. Her uçakta kumbaralar var, bütün dünyada kumbaralar gezip yardım toplanacak. Günde 800 uçuş yaptığımıza göre bu 800 kere para toplayacağız demektir'' şeklinde konuştu. Kotil, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile Somali'deki açlığa dikkat çekildiğini vurgulayarak, ''Biz de THY olarak kargo uçaklarımızla yardım gönderiyoruz. Bu durum, açlık hepimizin başına gelebilir, unutmayalım. Oradaki problem bizim problemimiz'' dedi. Somali'de acil bir durum olduğuna dikkati çeken Kotil, ''Bu tip organizasyonları yurt dışında birçok hava yolu düzenliyor. Şu anda acil bir durum var, biz de yardım kampanyasına başlamış olduk. Yolcularımız seyahat sırasında gönüllerinden ne koparsa yardım yapabilir. THY'nin yolcu hacmi çok büyük. Yılda 32 milyon yolcu taşıdığımızı düşünürseniz biz çok para toplarız. Somali'ye yardımı diğer hava yolu şirketlerine ve herkese tavsiye ederiz'' şeklinde konuştu. -''THY üzerine düşeni yaptı''- Uçak yolcularından biri olan ve Kızılay kumbarasına ilk bağışta bulunan kişiler arasında yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Gedikli de şöyle dedi: ''Böyle bir yardım kampanyasını tertip ettikleri için THY ve Kızılay'ı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon ve başarılı olacağına dair sinyalleri aldık. Uçakta ilk yardım toplandı, 3 kumbara da doldu. Milletimizin ne kadar yardım sever olduğunu ve insanların bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu da görmüş olduk. Somali'ye yardım konusunda biz de buradan çağrı yapalım; herkesin bu yardım kampanyasına katılmasında gerçekten büyük fayda var. Sayın Başbakanımız da Somali'ye gitti. Bu vesileyle hem Türkiye, hem bütün dünya Somali'de olup bitenleri görmüş oldu. Türkiye bu noktada öncü oldu. İnşallah diğer liderler de Somali'ye gidip görsün ve en azından bu konuda bizi takip etsin.'' Gedikli, THY'nin Somali'ye yardım kampanyası başlatmasının önemine işaret ederek, ''THY artık bir dünya firması. Burada da üzerine düşeni yapmış oldu. Ben kendilerini tebrik ediyorum'' dedi. -Küçük yağmur yolcuları duygulandırdı- Bu arada, uçakta bulunan Türk ve yabancı yolcuların büyük ilgi gösterdiği Somali'ye yardım kampanyasında Kızılay'ın 3 kumbarası da tamamen doldu. Yolculardan Müge Parlak, 5 yaşındaki kızı ile birlikte kampanyaya katılarak yardımda bulundu. Müge Parlak, ''THY'nin uçaklarda Somali'ye yardım kampanyası başlatmasını çok olumlu buluyorum. Kampanyayı, Somali'ye yardımda bulunmak isteyen insanların ayağına getirilmiş bir hizmet olarak değerlendiryorum'' dedi. Müge Parlak'ın kızı 5 yaşındaki Yağmur Parlak da cebindeki bütün bozuk paraları kumbaraya atarak ''Oradaki aç çocuklar için duyarsız olmadığımı görüyorsun değil mi anne?'' demesi yolcuları duygulandırdı. Uçak yolcularından öğretim görevlisi Salih Kaya da ''THY ve Kızılay'ın organizasyonundan çok mutlu oldum. İyi bir zamanlama. Hayırlı bir iş, çok sıcak bakıyorum. Bu mübarek günde, böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için mutlu oldum'' diye konuştu. Avukat Aysun Ulusoy da Somali'deki dramın bir insanlık ayıbı olduğunu belirterek, ''Herkes bir şekilde yardımcı olursa bu insanların bu badireden en az zararla kurtulacağını düşünüyorum. Başbakanlığın, Kızılay'ın, Diyanet'in çalışmalarının olumlu ve duyarlı olduğunu görüyorum. Her Türk vatandaşı ve dünya vatandaşlarını duyarlı olmaya çağırıyorum. THY, her alanda çok başarılı. Bu kampanyaya katılması ile daha fazla kesime ulaşılacağını tahmin ediyorum'' dedi. Uçak Ankara'ya varıp İstanbul'a dönüş yolunda yolcular arasında bulunan Trabzonspor Başkanı Sadri Şener de yardım kampanyasına katılarak, ''THY'yi tebrik ediyorum. THY, her zaman öncü bir kuruluş. 177 uçağı var. Günde ciddi sayıda sefer yapıyor. Çok önemli miktarda yardım toplayabilir. Bu da Somali'ye büyük katkı olur. THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ve ekibini kutluyorum. Vatandaşlar, kampanyaya katılırsa çorbada bir tuzları olur. Umarım Somali'ye sürekli çözüm getirecek bir durum yaratılır. Yardımlar bir gün biter, önemli olan süreklilik sağlamak, inşallah onu da yaparlar'' diye konuştu.