THY, bugün ve yarınki Şarm El Şeyh uçuşlarını da iptal etti

Türk Hava Yolları, Metrojet Havayolları'na ait uçağın IŞİD tarafından düşürüldüğü iddiası üzerine, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine yapacağı bugün ve yarınki uçuşlarını da iptal etti.

İngiltere Başbakanı David Cameron da bugün yaptığı açıklamada Mısır'da Rus havayolu şirketine ait yolcu uçağının "büyük bir olasılıkla" IŞİD tarafından düşürüldüğünü söyleyerek, ellerinde bu yönde istihbarat bulunduğunu belirtti.

Şarm El Şeyh'ten Rusya'nın St. Petersburg kentine giden Metrojet Havayolları'na ait 217 yolculu uçak, 31 Ekim'de henüz belirlenemeyen bir sebepten Sina Yarımadası'nda çakılmış ve 7 mürettebatla birlikte 224 kişiye mezar olmuştu. Uçağın, IŞİD tarafından düşürüldüğü iddiaları üzerine birçok havayolu Sina yarımadasını uçuş güzergahından çıkarmış, bir kısmı da bölgeye olan uçuşlarını askıya almıştı.

THY, dün geceki uçuşlarını da iptal ettiğini duyurmuştu

Uçağın düşmesinin ardından uçuşlarında değişikliğe giden havayolları arasına THY de katıldı. Uçuşları gündüze çekme kararı alan THY'den yapılan açıklamada, “Şarm El Şeyh uçuşları için alınan karar gereği, bu geceki TK 700-TK 702 İstanbul-Şarm El Şeyh, Şarm El Şeyh-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi.

RİA Novosti haber ajansına konuşan Basın Müşaviri Ali Genç, bir Rus yolcu uçağının önceki cumartesi günü Şarm el Şeyh'ten kalkışından kısa bir süre sonra içindeki 224 kişiyle birlikte Sina Yarımadası'nda düşmesi karşısında THY'nin herhangi bir önlem alıp almayacağına dair soruya şu yanıtı vermişti:

''Son olaylar nedeniyle THY, havaalanındaki prosedürleri değerlendirmek için Şarm el Şeyh'e uzmanlarını gönderecek. Uzmanların raporlarını sunmasının ardından da uçuşlarımızla ilgili gerekli kararları alacağız. Ancak (Şarm el Şeyh) havaalanındaki durum değerlendirilirken, İstanbul-Şarm el Şeyh seferlerimiz yalnızca gündüz saatlerinde gerçekleşecek.''





