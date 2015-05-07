THY pilotu, çevreyi kirleten gemiyi kuleye ihbar etti!

Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçağın pilotu denizi kirleten gemiyi şikayet etti.

Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne deniz üzerinde alçalırken bir geminin sintinesini boşalttığını gören pilot, durumu hemen rapor etti. Doğan Haber Ajansı’ndan Murat Çakır’ın haberine göre, Gemlik Körfezi üzerinden Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmaya başlayan çevreci pilot ile Hava Trafik Kontrolü arasında telsiz konuşmaları kayıtlara yansıdı.

Pilot: Pislik atılmış onu ihbar etmek isterim.

Kule: İhbar ediyor, Gemlik Körfezi'ni dimi efendim

Pilot: Gemi hâlâ atmaya devam ediyor, bilgi vermek isterim.

Kule: Anlaşıldı. İlgililere bildireceğim. Teşekkürler