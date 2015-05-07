T24 LogoT24 Logo
Çevre

THY pilotu, çevreyi kirleten gemiyi kuleye ihbar etti!

Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmaya başlayan çevreci pilot ile Hava Trafik Kontrolü arasında telsiz konuşmaları kayıtlara yansıdı

07 Mayıs 2015 17:02

Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçağın pilotu denizi kirleten gemiyi şikayet etti.

Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne deniz üzerinde alçalırken bir geminin sintinesini boşalttığını gören pilot, durumu hemen rapor etti. Doğan Haber Ajansı’ndan Murat Çakır’ın haberine göre,  Gemlik Körfezi üzerinden Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmaya başlayan çevreci pilot ile Hava Trafik Kontrolü arasında telsiz konuşmaları kayıtlara yansıdı.

Pilot: Pislik atılmış onu ihbar etmek isterim.

Kule: İhbar ediyor, Gemlik Körfezi'ni dimi efendim

Pilot: Gemi hâlâ atmaya devam ediyor, bilgi vermek isterim.

Kule: Anlaşıldı. İlgililere bildireceğim. Teşekkürler 

ETİKETLER

pilotkulegemlik körfezisintinehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24