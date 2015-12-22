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Yaşam

THY, kaybettiği resimleri için ressamdan fatura istedi

Ressam, kendi resimleri için fatura gösteremeyeceğini kuruma ilettiği halde sonuç alamadı

22 Aralık 2015 12:11

Sanatçı Nurdan Likos, Roma’da sergilenen iki resmi dönüşte THY tarafından kaybedildi. THY kaybı kabul etmesine rağmen, sanatçıdan kendi resimleri için “alış faturası” talep etti.

Sanatçı Nurdan Likos, 23 - 25 Haziran’daki “No Stop Avrupa Gençler” Sergisi için İtalya’nın Roma kentine götürdüğü resimlerini, dönüşte Türk Hava Yolları (THY) kargo bölümünden teslim alamayınca, kuruma başvurdu, ama THY, zararın tazmini için Likos’tan “alış faturası” talep etti.

Cumhuriyet’ten Deniz Ülkütekin’in haberine göre, sanatçı, etkinliğe katılan diğer sanatçılarla birlikte İstanbul’a dönüşü sırasında kargoya verilen, ama yolculuk sonrasında, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kargodan çıkmayan ‘Düzen’ ve ‘Komplikasyon’ isimli iki resim için dava açtı. Likos ve avukatı Bahadır Gürer 18 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi tazminat talep ediyor.

Eserler kaybolmasaydı, Galeri İlayda’da 1 Temmuz - 30 Ağustos arasında yapılan ‘Summer Collective’ karma sergisinde sergilenecekti.

 

“Mahkemeye taşıdı”

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Likos, yolculuk öncesinde, güvenlik gerekçesiyle resimleri uçak içinde yanında taşımak istediğini, ama görevlilerin buna izin vermeyerek resimleri Türk Hava Yolları’nın kargo bölümüne teslim edebileceğini belirttiklerini söyledi. Dava dilekçesinde de sanatçının, resimleri satın almadığı ve kendi üretimi olduğu için fatura göstermek gibi bir şansı olmadığını birkaç kez kuruma yineleyerek başvuru yaptığı halde bir sonuç alamadığını da söyleyen Likos, konuyu bu yüzden mahkemeye taşımak zorunda kaldığını ifade etti.

 

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