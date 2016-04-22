THY hisselerini "gizemli herif" mi çökertti?

Türkiye'nin en çok tavsiye edilen hissesi olan Türk Hava Yolları (THY) hisselerinin önceki gün 145 milyon kez el değiştirerek son 5 ayın en büyük düşüşünü yaşamasının ardında "herif" lakaplı gizemli yatırımcının olmasından şüpheleniyor.

BusinessHT’nin haberine göre, Türk traderlar THY hisselerinin 2009 Temmuz'undan bu yana en büyük hareketi yaşamasının arkasında son dönemde gündeme gelen ve borsayı sarsan "herif" lakaplı gizemli yatırımcının olabileceğini dile getiriyorlar.

Bu yıl 141 milyon liralık THY hissesi sattıktan sonra net alıcı konumunda olan Yatırım Finansman önceki bir günde net 68 milyon liralık satış gerçekleştirmesi ve THY hissesindeki sert düşüşün gizemli trader'ın borsadaki hareketlerden nasıl sorumlu olduğunu gösteren son kanıt olduğu ifade ediliyor.

Yatırım Finansman konuyla ilgili görüş vermeyi reddetti.

Türk Hava Yolları, 20 Nisan itibariyle 23 'AL' tavsiyesi almıştı. Hisseler Çarşamba günü yüzde 6,8 düşüş gösterirken, en çok işlem gören hisse olmuştu.

“Gizemli Herif”

Bir buçuk yıl önce ortaya çıkan ve bazen bir günde 450 milyon dolarla piyasa ortalamasının iki katı kadar işlem yapan gizemli bir yatırımcı kamouyunda tartışma konusu olmuştu.

Yatırım Finansman Menkul Değerler Genel Müdürü Şeniz Yarcan, "Bu bir yatırımcı değil. Daha önce Türkiye piyasalarına yatırım yapmayan, algoritmik işlem yapan, BISTECH dönüşümüyle Türkiye’yi ajandasına dahil eden, çok büyük, birden fazla, çok yeni bir ‘fon’ yatırımcı profili” ifadelerini kullanmıştı.

THY'den açıklama

THY, hisse hareketleri üzerinde "herif" takma adlı yatırımcının etkili olduğuna yönelik şüphelerin konuşulmaya başlanmasının ardından bir açıklama yaparak iddiaları yanıtladı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin hisseleri üzerinde gerçekleşen olumsuz fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği" çerçevesinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığını söyledi.

Açıklama şöyle:

“Ortaklığımız, operasyonel performansının şeffaf bir şekilde izlenebilmesi amacıyla trafik sonuçlarını aylık olarak açıklamaktadır. En son 14.04.2016 tarihinde açıkladığımız ilk çeyrek trafik sonuçlarımıza göre yüzde 19,1 kapasite artışına karşın olumsuz jeopolitik gelişmelere bağlı olarak gerileyen direkt yolcu potansiyeli nedeniyle yüzde 10,3 yolcu sayısı artışı ve yolcu doluluk oranında 2,9 puan düşüş gerçekleşmiştir.

Aracı kurumların yayınlamakta olduğu analist raporları tamamen ilgili kurumların kendi iç sektörel araştırmaları ile kendi tahmin ve hesaplamalarına dayanan bağımsız görüşlerini ifade etmekte olup Ortaklığımız yönetiminin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ortaklığımız 2016 yılı için 12.01.2016 tarihinde açıklamış olduğu yüzde 20-22 seviyesindeki EBITDA marjı hedefini korumaktadır.

Ayrıca, 4 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu yetkilendirilmesi alınan "Hisse Geri Alım Programı" üç yıl süreyle geçerli olup Yönetim Kurulumuz Ortaklığın yatırım planı, nakit durumu ve piyasa koşullarını göz önüne alarak programı başlatmaya veya sonlandırmaya yetkilidir. Program dahilinde pay alım işlemlerine başlama kararı verilmesi halinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.”