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Yaşam

THY çalışanları zam istedi

THY yönetiminin sendikaya sunduğu "zam yapılmasın" teklifi için çalışanların görüşlerini almak adına anket düzenlendi

18 Ocak 2017 19:37

Hava-İş Sendikası'nın Türk Hava Yolları yönetiminin bu yıl için zam yapılmamasına karşılık toplu işçi çıkarılmamasını garanti ettiği tasarruf teklifini çalışanlara sormak için düzenlediği ankette, 'zam yapılmamasına evet' sonucu çıktı.

Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin sendikaya sunduğu "zam yapılmasın" teklifi için çalışanların görüşlerini almak adına anket düzenlendi. 

Hava-İş Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, üyelere gönderilen ankete 10 bin 880 kişinin katıldığı kaydedilerek, "10 bin 416 kişi, THY'nin 2017 yılında sosyal yardım ve ücrete ilişkin zam yapılmaması teklifine 'evet', 464 kişi 'hayır' oyu kullandı. Siz değerli üyelerimizin kullandığı oylar doğrultusunda elde edilen verilere istinaden, en başta iş güvencesini şart koşarak ve garanti altına alarak, sendikamız, işveren ile görüşmelerini sürdürmektedir" denildi.

Üyelerin iş kaybı kaygısı olmadan, huzurla çalışabilmeleri gayesiyle, tüm seçenekler göz önünde bulundurularak pazarlık sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, bu süreçte en çok önem verdikleri hususun, "hiçbir üyenin işsiz kalmaması" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu protokolde imza altına alınan şartlara işverenin uymadığı takdirde, sendikanın protokolden cayma hakkına sahip olacağı da kaydedildi.

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