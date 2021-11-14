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THY, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını durdurdu

Uçuşlar yarından itibaren yeni duyuruya kadar yapılmayacak

14 Kasım 2021 19:11

TÜRK Hava Yolları (THY), Koronavirüs önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu duyurdu. 

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şu ifadeleri kullandı: 

"Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" 

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