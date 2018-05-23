Prof. Dr. Alkin: Merkez Bankası müdahalesinin etkisi sınırlı olacak

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybını değerlendiren ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Piyasada kısmen manipülasyon var. Merkez Bankası müdahalesinin etkisi sınırlı olacaktır. Türkiye'nin yeni bir hikaye ortaya koyması lazım" yorumunda bulundu.

Yerli ve milli paradan önce ‘yerli ve milli değerler’ oluşturmak gerektiğini savunan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Alkin, Türkiye’deki döviz krizine dair DHA’ya şunları söyledi:

-Sanatçısı, sporcusu, ressamı, bilim insanı gibi. Bunları öne çıkarırsak döviz kuru zaten aşağı inecektir. İnsanlar ülkede güzel bir şey olduğunu görür ve gelmek ister. Döviz kurunun düşmesini sağlayacak olan dışarıdan sermayenin girişidir. Çünkü bizde tasarruf azlığı var. Yabancının tasarrufunu kullanıyoruz. Yabancılar, ülkenin güzel bir hikayesi olursa gelir. O güzel hikayeyi yazmalıyız.

"Hazine Müsteşarlığı'nın 32 sayılı kanunda yaptığı değişiklik kimse anlamadı ve panikledi"

-(Dolardaki yükselmenin sebepleri neler?) Bazı adımlar atıldı örneğin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ı mevcut, diyor ki, 'Döviz işlemi suretiyle yurt dışına para gönderenlere yüzde 40 ceza vereceğiz'. Hangi işlem peki bu?, Tam olarak Hazine Müsteşarlığı'nın 32 sayılı kanunda yaptığı değişiklik kimse anlamadı ve panikledi. Doların yükselmesindeki sebeplerden biri bu. Karar aslında doğru ama vatandaş anlamadı.

İkincisi para politikasının patronunun kim olduğunu kimse anlamadı. Herkes Merkez Bankası'na (MB) bakıyor. Türkiye'de döviz kurunu istikrarlı bir patikaya sokmak hiç mümkün olmadı. 'Müdahale' acil bir iş için yapılır ve kalıcı olmaz.

"Bizde dış kırılganlık var"

-24 Haziran seçimleri bitsin, 25 Haziran sabahı Ankara desin ki 'Türkiye'nin yeni yol haritası budur'. Katma değer, marka, inovasyon, teknoloji, sanat,spora yönelik hikaye yazalım. Yeni yol haritası belirleyelim, dolar düşecektir. Türkiye'de başarılı insanların yetiştiğini göstermeliyiz. Böylece Türk Lirası değer kazanacaktır.

-Özel sektörün dış borcu 250 milyar dolar oldu. Cari acık her ay rekor kırıyor. Bizde dış kırılganlık var. Madem dövize ihtiyacımız var yabancı tasarrufların Türkiye'ye girişine ortam yaratmalıyız. Bu ortam gıpta edilecek bir ortam olmalı. Sadece inşaata değil, marka, inovasyon ve yüksek teknolojiye odaklanmalıyız.