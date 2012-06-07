THY, Bakan Faruk Çelik'in talimatına rağmen 305 çalışanını işe geri almadı

Türk Hava Yolları 'iş yavaşlatma' nedeniyle iş akdine son verdiği 305 çalışanıyla ilgili son kararını verdi. THY, iş akdi feshedilen personelin tekrar işe alınma talebini kabul etmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bu karardan birkaç saat önce yaptığı açıklamada işten çıkarılan personelin geri alınması için gerekli çalışmaların yapılmasını istemişti.

THY konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen eylemin yasadışı olduğuna bu nedenle işten çıkarmaların hukuki olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türk Hava Yolları A.O. 4 Haziran 2012 Pazartesi günü Hava-İş Sendikası yetkililerini Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sürdürülmesi, mutabakatla çözüme ulaşılması için toplantıya davet etmiştir. Hava-İş Sendikası yetkilileri ile 5 Haziran 2012 Salı günü yapılan görüşmede, Sendika yetkilileri işten çıkartılanların tekrar işe alınmalarını talep etmiştir. Bu talebin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu’nda değerlendirileceği cevabı verilmiştir.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu, 7 Haziran 2012 tarihinde (bugün) yaptığı toplantıda,

- Sendika’nın yaptığı çağrının ve işe gelmeyen personelin eyleminin yasadışı, bu nedenle Türk Hava Yolları tarafından yapılan işten çıkarmaların ise hukuka uygun olduğu,

- Sendika’nın yasadışı eylem çağrısına uymanın hukuki yaptırımları hakkında tüm çalışanların bilgilendirildiği, 15 bini aşkın çalışanın çok az bir kısmının uyarıları dikkate almayarak yasadışı eyleme katıldığı, bunun sonucunda oluşan maddi zararın boyutları dikkate alınarak, iş akti feshedilen personelin tekrar işe alınma talebinin kabul edilmemesine karar vermiştir.

Alınan bu karar ve Türk Hava Yolları A.O.’nun Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini sürdürme niyeti Sendika yetkililerine iletilmiştir."

"THY bu işten çok zarar görecek"

Bakan Faruk Çelik’in işten çıkarılan THY personelinin işe geri alınmaları çağrısından kısa bir süre sonra THY’den gelen ‘olumsuz’ açıklama sonrası Hava İş Sendikası’ndan sert bir açıklama yapıldı. hurriyet.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Hava İş Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Yağcı, “THY bu işten çok zarar görecek, 305 arkadaşımızın durumunun görüşülmediği bir masada olmayız” dedi.

THY’nin aldığı karardan sonra sendika olarak hem yurtiçinde hem yurdışında eylemlerini yoğunlaştıracaklarını söyleyen Yağcı’nın görüşleri şu şekilde: “İşten çıkarılan arkadaşlarımızın tartışılmadığı bir masayı kabul etmeyiz. Hem yuriçinde hem yurtdışında eylemlerimizi yoğunlaştıracağız. Havaalanında yolculara bülten dağıtmaya başladık. Buradaki eylemlerimiz sürecek. Yurt dışında bulunan THY büroları önünde basın açıklamaları yapılacak. Küresel ölçekte bir dayanışma eylemi düzenleniyor. Bu son karar çalışan arkadaşlarımızın moralini çok daha bozdu. Bu durum iş güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Buradaki eylemimize çok büyük bir destek var. Hem siyasi partilerin hem sivil toplum örgütlerinin büyük bir desteği var.”

Bakan'ın istediği olmadı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, dün yaptığı açıklamada geçen ay sonunda ‘iş yavaşlatma’ eylemi nedeniyle işten çıkarılan çoğunluğu kabin memuru 305 kişinin yeniden işe alınmasını yönetim kurulunda görüşeceklerini açıklamış ve söz konusu personelin tekrar işe alınma umudu doğmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de THY ile Hava-İş arasındaki gerilim konusunda, “Bu tansiyonun düşürülmesi ve iş akdini kaybedenlerin geri dönüşünün sağlanması, şu anda karşı karşıya bulunduğumuz durum. Biz de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu konu üzerinde duruyoruz. 'Haksız yere iş akdi feshi söz konusu ise bunları talimatsa talimat olarak alın, derhal bunların geri dönmesi konusunda gerekli çalışmaları yapın' diye söyledik” ifadesini kullanmıştı.

CHP'den THY'ye suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, süreç devam ederken 305 personeli işten çıkartarak "sendikal hakların kullanılmasını engelledikleri" gerekçesiyle THY ve THY Teknik A.Ş yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tanal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede; THY ve Teknik A.Ş. yöneticilerinin, işçilerin iş haklarını feshederek, toplu işten çıkarmanın düzenlendiği İş Kanunu'nun 29'uncu, Anayasa'nın "Çalışma hakkı ve ödevi" başlıklı 49'uncu ve "Sendika kurma hakkı" başlıklı 51'inci, TCK'nın "Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi" başlıklı 118'inci, "Ayrımcılık" başlıklı 122'nci ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Ayrımcılık" ve "Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü" başlıklı 11'inci ve 14'üncü maddelerini ihlal ettikleri kaydedildi.