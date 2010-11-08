-THY, ABD'Lİ KONUKLARINA İSTANBUL'U GEZDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - Türk Hava Yolları (THY), ilk Washington-İstanbul seferini gerçekleştirdiği ABD'li yolcularına, İstanbul'u gezdirdi. THY, uzun zamandır beklenen Washington-İstanbul seferinin gerçekleşmesinin ardından bugün aralarında Kongre üyeleri, iş adamları ve sivil toplum örgüt üyelerininde bulunduğu yaklaşık 20 Amerikalı yolcusu için İstanbul turu düzenledi. Boğaz turu ile başlayan gezide, öğle yemeğinin ardından, Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı turları gerçekleştirildi. Aralarında Kongre üyelerininde bulunduğu yolculardan 32. Bölge Kongre Temsilcisi Mark. D. Sickles, THY aracılığı ile ilk defa Türkiye'ye geldiğini anlatarak, bulunmaktan çok keyif aldığı Türkiye'nin büyüyen ekonomisiyle örnek teşkil eden bir ülke olduğunun altını çizdi. Sickles, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hakkında ABD'den tam destek aldığını ifade ederek, ''Biz Türkiye'nin gerçekten çok güçlü bir ülke olduğuna inanıyoruz, bence Türkiye'nin gelişen ekonomisiyle AB'ye ihtiyacı yok. AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Bizim Türkiye'ye AB'ye girme sürecindeki desteğimizden Avrupa'daki dostlarımız tarafından hoş karşılanmıyor. Bize kendi işlerimizle uğraşmamız gerektiği söyleniyor'' dedi. UNESCO İyi Niyet Elçisi Esther Coopersmith da, Türkiye'ye ilk defa geldiğini söyleyerek, Türkiye'nin güzelliği ve tarihi karşısında büyülendiğini dile getirdi. THY ile ilk defa uçma imkanı elde ettiğini belirten Coopersmith, daha önce hiç bu kadar konforlu ve rahat bir seyahat yaşamadığını kaydetti. Türkiye'nin tahmininden çok daha gelişmiş ve modern bir ülke olduğunu söyleyen Coopersmith, THY'nin düzenlediği bu gezi sayesinde Türkiye'nin ABD basınından takip ettiklerinden çok daha farklı olduğunu gördüklerini ifade etti.