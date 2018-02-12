Thomas Friedman yeni kitabıyla okurlarıyla buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- NEW York Times’ın ortadoğu uzmanı dünyaca ünlü köşe ve kitap yazarı Thomas Friedman, Boyner Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı \'Geciktiğin İçin Teşekkür Ederim\' ile uzun bir aradan sonra okurlarıyla buluşuyor.

Küresel politika, uluslararası ekonomi gibi konulardaki yazılarıyla dikkatleri çeken, 3 Pulitzer ödüllü Friedman’ın yeni kitabı, dünyayı hızlandıran ve şekillendiren etkenleri ortaya koyarak gelecekte bunlarla nasıl baş edilebileceğini anlatıyor. Beyrut\'tan Kudüs\'e, Küreselleşmenin Geleceği, Dünya Düzdür gibi kitaplarla en çok satanlar listesine giren ve birçok ödül alan Thomas L. Friedman’ın son kitabı, gelecek, yeni dünya, teknoloji ve küresel düzen alanında bir başucu eseri niteliğinde taşıyor. Friedman, ‘Geciktiğin İçin Teşekkür Ederim’de dünyayı yeniden şekillendiren teknolojik değişimleri ve bunların dünyayı nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyuyor ve bu dönüşümün yarattığı tehlikelerden nasıl korunulacağını çarpıcı örneklerle açıklıyor.

\"BİRAZ YAVAŞLAMAYA VE DÜŞÜNMEYE İHTİYAÇ VAR\"

Kitap \'geç kalmakla\' ilgili şöyle bir argüman ileri sürüyor:

\"İçinden geçmekte olduğumuz bu çağın sunduğu imkanların ve yol açabileceği tehlikelerin gerçekten ne olduğunu anlayabilmek için, biraz yavaşlamaya ve düşünmeye ihtiyaç vardır. Eğer bunu başarabilir ve iş dünyasını, eğitimi, siyaseti, değerleri ve toplumu yeniden yaratmak için daha çok zaman ayırabilirsek, bu çağın üstesinden çok daha rahat gelebiliriz.\"

\"DÜNYAYA BİR DAHA ASLA AYNI GÖZLE BAKAMAYACAĞIZ\"

Kitabını tanımlarken; hepimizin etrafımızdaki düzenin hızla değiştiğini fark ettiğimizi, çocuklarımızla konuşurken, hatta gazete okurken bile bu değişimin başımızı döndürdüğünü ifade eden Friedman, kitabı okuduktan sonra dünyaya asla eski gözle bakamayacağımızın altını çiziyor. Friedman; haberlerin, yaptıkları işin, çocuklarının eğitiminin, işyerinde yapılması gerekenlerin ve ülkelerin siyasi, ahlaki ve jeopolitik tercihlerinin rotasına bambaşka bir objektifle bakacakları konusunda okurlarıyla adeta iddiaya giriyor.

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