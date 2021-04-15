Thom Yorke'un 'From the Basement' konseri internette yayınlandı

Radiohead ve grubun yapımcısı Nigel Goodrich, Thom Yorke'un 2005'te tek başına verdiği ''From The Basement'' (Bodrumdan) konserini yayımladı.

Thom Yorke'un bu solo konserinin tamamı daha önce internette çok zor bulunabiliyordu. Grup ve Goodrich, arşiv videolarını yayınlamaya başlama kararı kapsamında konserin tamamını YouTube'a koydu.

Yorke, sesine sadece kendi çaldığı piyanonun eşlik ettiği konserde Videotape ve Last Flowers gibi In Rainbows döneminde son halini alacak şarkıların düzenlenmemiş versiyonlarını çalmıştı.