Thodex’in kurucusu Özer, bir ay önce MHP’li Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın rezidans dairesinde karantinada kalmış

2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı belirtilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi'nden ortağı MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'nın rezidans dairesinde karantinada kaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 1 ay önce Koronavirüs'e yakalanan Faruk Fatih Özer, kendisiyle aynı zamanda koronaya yakalanan başka bir şirketten ortağı MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın rezidans dairesinde karantinada kaldığı öğrenildi.

Özer’in emekli bir polisi yakın koruma tuttuğu, son dönemde de korumasının yanında hiç ayırmadığı öne sürüldü. Özer’in Arnavutluk’a kaçarken geride bıraktığı otomobillerinin kendi üzerine kayıtlı olmadıkları tespit edildi.

Ne olmuştu?

2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı belirtilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ın "Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri” adlı bir şirkette ortak olduğu ortaya çıktı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Saffet Sancaklı, oğlu Mert Sancaklı'nın MASAK'ın hesaplarını bloke ettiği Thodex şirketine ortak olmadığını açıkladı. Mert Sancaklı'nın 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı belirtilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'le "Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi" ile ortak olduğu ortaya çıktı. Saffet Sancaklı, açıklamasında bu şirkete değinmedi.

TIKLAYIN | MHP'li vekil Sancaklı'nın oğlu ile Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in ortak bir şirketinin olduğu ortaya çıktı

TIKLAYIN | MHP'li Sancaklı oğlunun "Thodex" ile ortak olmadığı söyledi; açıklamasında Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi"nden bahsetmedi