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Yaşam

THM SANATÇISI KIZILAY VEFAT ETTİ ANKARA (A.A)

12 Aralık 2010 22:37

-THM SANATÇISI KIZILAY VEFAT ETTİ ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Abdurrahman Kızılay (60), vefat etti. Alınan bilgiye göre, Özel 29 Mayıs Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kızılay, yaşamını yitirdi. -ÖZGEÇMİŞİ- Kerkük'lü bir Türk Halk Müziği sanatçısı olan Kızılay, 1974'te Türk vatandaşlığına kabul edildi. Asıl adı Abdurrahman Ömer İbrahim olan Kızılay'a, uzun yıllar Kerkük Kızılayı'nda gönüllü olarak çalıştığı için Kızılay soyadı önerilmiş, kendisi de bu soyadını kabul etmişti.  Evli ve 2 çocuk babası Kızılay'ın, bilinen türküleri arasında ''Altın Hızma'', ''Evlerinin Önü Boyalı Direk'', ''Dağlar Başın Alaydım'', ''Baba Bugün Dağlar Yeşil Boyandı'', ''Aynaya Baktım Saç Beyaz Olmuş'' yer alıyor.

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