THK'ya helikopter satan şirket, THK Başkanı'nın oğluna 1 milyon lira 'danışmanlık ücreti' ödemiş

Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım 50 bin liralık aylık gelir beyan etti. Yıldırım’ın eşi, oğlu ve kantincisine şirketler kurdurup bunlara para aktardığı iddia edildi. Oğul Emre Yıldırım ise rüşvet olduğu iddia edilen 1 milyon lira için, “danışmanlık ücreti” dedi.

Rüşvet ve para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım’ın, maaşının dışında kuruma bağlı 6 ayrı şirketten yüklü miktarlarda gelir elde ettiği öne sürüldü. Yıldırım, savunmasında, “Başarılarımı gölgeliyorlar” derken, oğlu Emre Yıldırım ise rüşvet olduğu iddia edilen para konusunda, “Bahse konu olan bir milyon lirayı danışmanlık ücreti olarak aldım” dedi.

Yakın çevresi tutuklandı

Nurettin Kurt’un Hürriyet’teki haberine göre, soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre, Yıldırım’a, THK’dan aldığı maaş ve ek gelirleri dışında, kuruma bağlı altı ayrı şirketten de ekstra paralar ödendi. Bu şirketlerden Yıldırım’a 2012 yılında 208 bin, 2013 yılında ise 401 bin 500 lira ödeme yapıldığı belirlendi.

Yıldırım, mahkemede aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu beyan etti. Yıldırım’ın 120 milyon euroluk helikopter ihalesinden elde edilen ve “rüşvet” olduğu iddia edilen parayı aklamak için eşi Sultan Yıldırım, oğlu Emre Yıldırım ve asgari ücretle işe aldığı kantin çalışanı Hakan Azemoğlu’nun üzerine paravan şirketler kurduğu, bu şirketlere para aktardığı savunuldu. Yıldırım ile birlikte oğlu Emre Yıldırım, özel kalem müdürü İrfan Yıldız, adına şirket kurulan Hakan Azemoğlu ve Şafak Şimşek (Emre Yıldırım’ın arkadaşları) tutuklandı. İki kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Garsona şirket kurdular

Raporda, Osman Yıldırım’ın; oğlu Emre’nin arkadaşı olan Hakan Azemoğlu, 21 Eylül 2012 tarihinde THK’na bağlı Türk Kuşu Kampüsü kantininde asgari ücretle işe aldırdığı, Şubat 2013 yılında “Azemoğlu Havacılık Eğt. Med. Gıd. İnş. A.Ş.” isimli şirket kurularak bu kişinin yüzde 100 hisse sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı yapıldığı belirtildi.

Raporda Osman Yıldırım tarafından 2010 yılında THK’na büro işçisi olarak alınan ve aylık maaşı 4 bin lira olan İrfan Yıldız isimli şüphelinin, özel kalem müdürü yapıldığı; adına açılan banka hesaplarına 2011 ile 2014 yılları arasında 201 işlemde toplam 504 bin lira para geldiği, bu paralarla Yıldırım ailesinin özel giderlerinin karşılandığı öne sürüldü.

Oğlunun şirketine

Banka kayıtlarına göre Emre Yıldırım’ın şirket hesabına 4 ayrı tarihte 985 bin 572 lira yatırıldı. Emre Yıldırım ifadesinde bu parayı hatırlamadığını beyan etti. Yıldırım, “Bu ödemelerin ne amaçla yapıldığını hatırlamıyorum. Helikopter kiralama ihalesi ilgili ise açık ihale olduğundan dolayı bilgi sahibiyim. Bu ihale konusuyla ilgili ne kendim ne de ortak olduğum firmalarımın resmi veya gayri resmi olarak hiçbir ilgisi yoktur. Biz bu ihaleye dahil olmadık. Kazanan firmaya danışmanlık hizmeti vermedik” dedi.

1 milyon liralık danışmanlık

Tutuklanan Emre Yıldırım, aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu beyan etti. Hakim, Yıldırım’a raporda adı geçen “bir milyon lirayı” sordu. Yıldırım, “ASAY şirketinin ortağıyım. Finansla ilgili üniversite okudum. TAİ’de havacılıkla ilgili görev almıştım. Helikopter bakım ve onarımla ilgili ihtisasım vardır, bu konuyla ilgili Azemoğlu şirketine danışmanlık hizmeti verdik. Net olarak bilmemekle birlikte 1 milyon lira civarında danışmanlık ücreti aldım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

1 günde 21 arsa

Osman Yıldırım’ın yasa dışı yollardan elde ettiği paraları gayrimenkule yatırdığı iddia edildi. Tapu kayıtlarına göre Yıldırım’ın 2001 ila 2008 tarihleri arasında üzerinde sadece sekiz parça gayrimenkul bulunuyor. Yıldırım’ın THK Genel Başkanı olduğu 2009 ila 2013 yılları arasında gayrimenkul sayısı hızla artıyor. Kayıtlara göre Yıldırım sadece 31 Mayıs 2013 tarihinde Ankara Akyurt İlçesi Balıkhisar mevkisinden toplam 21 parça gayrimenkul satın alırken üzerine görünen gayrimenkul sayısı toplam 41 parça olarak tespit edildi. Osman Yıldırım mahkemede aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu beyan etti. Rüşvet ve para aklama suçlamalarını kabul etmeyen Yıldırım, “THK çalışanları sabote edilmeye çalışılmakta, başarılarım gölgelenmek istenmektedir. Rüşvet almamız, mal varlığımda herhangi bir artış söz konusu değildir. Kendi birikimlerim vardır, ev alırken kredi kullandım” dedi.