-THK'DEN "RANDEVULU KURBAN KESİM" HİZMETİ ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Türk Hava Kurumu (THK), vatandaşların kurban ibadetlerini temiz koşullarda, çabuk ve dini kurallara uygun bir şekilde yapabilmeleri için randevulu kurban kesimi uygulaması başlattı. Kurbanlıklarını kurumdan alan vatandaşlara sıra numarası veren THK, kurum bahçesinde oluşturduğu kesim yerinde, belirlenen gün ve saatte kurbanlıkların kesimini gerçekleştiriyor. Dini kurallara uygun olması için kesim sırasında bir imam da hazır bulundurulurken, usta kasaplar tarafından kesilen hayvanların derileri kuruma bağış olarak kalıyor. THK Genel Başkanı Osman Yıldırım, kuruma müracaat eden vatandaşlara sıra numarası verip hangi gün ve saatte kurbanlarının kesileceğini söylediklerini kaydetti. Sırası gelen vatandaşın kurbanlığını seçtikten sonra kesim işleminin gerçekleştirildiğini anlatan Yıldırım, hayvanın etlerini parçalayarak vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi. Gelecek yıl daha fazla merkezde bu hizmeti vermeyi istediklerini dile getiren Yıldırım, ''Buradaki amacımız kesinlikle kar değil. Sırf hizmet olsun diye. Çünkü Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu bu kurum 85 yıldır dimdik ayakta. Bu da vatandaşlarımız sayesinde. Türk Hava Kurumu halkın kurumu. Dolayısıyla biz de onlar için ne yapsak azdır diye düşünüyoruz'' ifadesini kullandı. Kurban kesimi için vatandaşlardan ayrıca para almadıklarını belirten Yıldırım, sadece hayvan bedeli karşılığında kesim hizmeti verdiklerini söyledi. Kesim planlamasını önceden yaptıkları için yoğunluk yaşanmadığını kaydeden Yıldırım, vatandaşların bayram süresince hizmet alabileceklerini dile getirdi.