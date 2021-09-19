THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 19 gündür kabul edilmiyor

Orman yangınları sırasında düğüne giden ve Türk Hava Kurumu (THK) Kayyım Heyeti Başkanlığı görevinden istifa eden Cenap Aşçı’nın istifası 19 gün kabul edilmiyor. Aşçı'nın istifanın neden kabul edilmediğine ilişkin bir açıklama da yapılmadı

Cenap Aşçı, THK Kayyım Heyeti Başkanlığı görevinden istifa etmek için THK’ye kayyım atanmasına karar veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesi verdi.



Aşçı’nın istifa dilekçesini mahkemeye vermesinin üzerinden tam 19 gün geçmesine rağmen mahkeme istifanın kabul edilip edilmediği yönünde hâlâ bir açıklama yapmadı.

Birgün gazetesinin haberine göre; orman yangınlarında kullanılmayan söndürme uçakları ve açıklamalarıyla tartışmalara neden olan THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, istifa dilekçesinde, linç kampanyasına kurban edilmek istendiğini öne sürmüştü.

Çift maaş alıyorlar

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu THK Başkanlığı’nın yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyım heyeti atandı. Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AKP Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde THK’yi yöneten üç kişilik Kayyım Heyeti üyelerinin de en az iki maaş aldığı açığa çıkmıştı. Kayyım Heyeti Üyesi Abdullah Kaya, tüm kayyum heyeti üyelerinin çift maaşlı olduğunu kabul etmişti.

Ormanlar yanarken, düğüne gittiğini açıklamıştı

Cenap Aşçı’nın geçtiğimiz aylardaki yangınları orman yangınları sırasında bir televizyon katıldığı bir programda sarf ettiği sözler tartışma yaratmıştı. Aşçı’nın "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" ifadelerini kullanmasını büyük tepkilere neden olmuştu.

Tepkiler sonrası "Düğün değil nikah" ifadelerini kullanmıştı.

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