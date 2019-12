'This Is It' rekor kırdı

Michael Jackson'ın "This Is It" adlı konserler dizisinin prova ile kamera arkası görüntülerinin yer aldığı belgesel film, ilk gününde bir rekora imza attı.



Film, gösterime girdiği ilk gün dünya çapında 20 milyon dolar hasılat elde etti.



BBC'nin internet sitesinde yer alan habere göre, "This Is It" adlı yapıma imza atan Sony Pictures film şirketi yetkilileri, filmin ilk gününde büyük ilgi gördüğünü bildirdi.



Dünya sinemalarında 27 Ekim Salı günü gösterime giren filmin bir günde 20.1 milyon dolar gişe hasılatı elde ettiği, bunun 7.4 milyon dolarının ABD, iki milyon dolarının ise İngiltere'deki gösterimlerden kazanıldığı kaydedildi.



Sony Pictures şirketinden Steve Elzer, filmin elde ettiği başarının, Michael Jackson'ın dünya çapında gördüğü ilginin büyüklüğünü bir kez daha gösterdiğini ifade etti.



Şirketin Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'daki başarısının inanılmaz derecede iyi bir başlangıç olduğunu vurgulayan Elzer, filmin "En İyi Film" kategorisinde Oscar adaylığı için de başvuruda bulunacaklarını bildirdi.



Filmin yönetmeni Kenny Ortega da filmin Oscar ödülünü hak ettiğine inandığını belirtti. Yaklaşık iki saatlik "This Is It" adlı filmde, Michael Jackson konser provalarını yaparken, provalar sırasında Jackson'ın dans ederek seslendirdiği "Beat It", "Black or White" ve "Man in the Mirror" adlı parçalar da belgeselde yer alıyor.



Ünlü şarkıcı Michael Jackson, 25 Haziran 2009 tarihinde 50 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Sanatçı, Londra'dan başlayacak 50 konserden oluşan bir turneye hazırlanıyordu. Jackson'ın "This Is It" adlı konserleri için 800 bin adet bilet satılmıştı.