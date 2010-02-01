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Theron, artık yalnız bir kadın

Yaklaşık 9 yıldır birlikte olan Charlize Theron ve Stuart Townsend çifti ayrıldılar.

01 Şubat 2010 02:00

5Yaklaşık 9 yıldır birlikte olan Charlize Theron ve Stuart Townsend çifti ayrıldılar.

Foto Galeri


 Oscarlı oyuncu Charlize Theron ve kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Stuart Townsend, birlikte çıktıkları Meksika tatili sonrasında ilişkilerine son verdiler. 2001 yılında birlikte rol aldıkları filmin çekimlerinde tanışan ve aynı evde yaşamaya başlayan çift, Townsend'in Threon'a verdiği antika bir yüzükle sözlenmişti.

Theron'un yakınları, herkesi şaşırtan bu gelişmeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Maalesef Stuart, hiçbir zaman Charlize kadar parlak bir oyuncu olamadı. Bu da ilişkilerine zaman içinde zarar verdi. Charlize zaten bu duruma dair ilk ipucunu bir röportajında vermişti. Hatırlarsanız; iki oyuncunun ilişkisinin çok zor olduğunu, özellikle biri yükselirken diğeri inişe geçerse işlerin bir hayli karıştığını söylemişti. Şimdi yaşadıkları kriz de tam olarak bu."


Öte yandan Charlize Theron, yaşadığı ilişkinin çok özel olduğunu, birliktelikleri bitse bile kendisi için çok özel olan antika söz yüzüğünü takmaya devam edeceğini belirtti.

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