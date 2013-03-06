T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Grip ilacı toplatılıyor

Grip ilacının bir serisi 'kapalı blister içerisindeki tablet üzerinde nokta şeklinde bir siyahlık' tespit edilmesi nedeniyle toplatılıyor

06 Mart 2013 13:59

Sağlık Bakanlığı, grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan ’TheraFlu forte’ isimli ilacın bir serisi için toplatma kararı aldı.

Üretici ilaç firması tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu ilacın 'K0984' serisi için 'kapalı blister içerisindeki tablet üzerinde nokta şeklinde bir siyahlık' tespit edilmesi nedeniyle 2. Sınıf B düzeyine çekme kararı verdiği belirtildi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, açıklamada, eczanelerin ve ilaç depolarıyla diğer sağlık kuruluşlarının, İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) satılamaz konumunda olan 'K0984' serisindeki 'TheraFlu forte' adlı ilacı ilgili ilaç firmasına en kısa sürede iade etmeleri istendi.

'K0984' serisi için geri çekme işlemi yapılan 'TheraFlu forte' adlı ilaç, grip ve soğuk algınlığına bağlı ateş ile nezlenin semptomatik tedavisinde kullanılıyor.

ETİKETLER

ilaçgriptoplatıklasağlık bakanlığıtheraflu forteK0984seri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24