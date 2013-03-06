Grip ilacı toplatılıyor

Sağlık Bakanlığı, grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan ’TheraFlu forte’ isimli ilacın bir serisi için toplatma kararı aldı.

Üretici ilaç firması tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu ilacın 'K0984' serisi için 'kapalı blister içerisindeki tablet üzerinde nokta şeklinde bir siyahlık' tespit edilmesi nedeniyle 2. Sınıf B düzeyine çekme kararı verdiği belirtildi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, açıklamada, eczanelerin ve ilaç depolarıyla diğer sağlık kuruluşlarının, İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) satılamaz konumunda olan 'K0984' serisindeki 'TheraFlu forte' adlı ilacı ilgili ilaç firmasına en kısa sürede iade etmeleri istendi.

'K0984' serisi için geri çekme işlemi yapılan 'TheraFlu forte' adlı ilaç, grip ve soğuk algınlığına bağlı ateş ile nezlenin semptomatik tedavisinde kullanılıyor.