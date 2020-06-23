The Wrap: DC, tekrar Batman'i oynaması için Michael Keaton'la görüşmelere başladı

Michael Keaton'ın DC dünyasına bir kez daha Batman rolüyle geri dönebileceği iddia edildi.

The Wrap'in aktardığına DC, daha önce oynadığı rolü tekrar üstlenmesi için Keaton'la görüşmelere başladı. Görüşmeler başarılı geçerse Keaton, Ezra Miller'ın başrolünü üstleneceği Flash filminde Kara Şövalye'yi canlandıracak.

Michael Keaton, Batman'i son olarak 1992 yılında vizyona giren "Batman Returns" filminde oynamıştı.

Batman'i son olarak Ben Affleck canlandırmıştı. Matt Reeves'in yöneteceği yeni Batman filminde ise Kara Şövalye'yi Robet Pattinson canlandıracak.