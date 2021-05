Joe Wright'ın yönettiği; Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman gibi isimlerin rol aldığı The Woman in the Window filminden yeni fragman yayınlandı.

Pride & Prejudice, Atonement, Anna Karenina gibi beğeni kazanan filmlere imza atan Joe Wright‘ın yönettiği, Amy Adams‘ın başrolünü üstlendiği Penceredeki Kadın – The Woman in the Window, gecikmeli de olsa izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

A.J. Finn‘in aynı adlı çoksatan romanından uyarlanan The Woman in the Window'un ilk başta 4 Ekim 2019'da vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak Disney-Fox anlaşmasıyla filmin haklarını devralan Disney, deneme gösterimlerinden istediği sonuçları almayınca filmi 2020'ye erteledi. Joe Wright ve ekibinden ek çekimler yaparak filmi yeniden düzenlemeleri istenirken, yeni vizyon tarihi 15 Mayıs olarak belirlendi. Ancak bu kez de koronavirüs salgını filmin vizyona girmesine engel oldu. Disney çatısı altında yer alan 20th Century Studios, filmi süresiz olarak erteledi. Filmin ne zaman vizyona gireceği merak konusu olurken devreye Netflix girdi ve filmin haklarını satın aldı.

Netflix, The Woman in the Window'u da önümüzde ay izleyicilerin beğenisine sunacak. 14 Mayıs'ta ekrana gelecek film için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, filmden yeni bir fragman yayınladı.

Amy Adams‘ın başrolünde yer aldığı film, New York'taki evinde yalnız yaşayan agorafobik (alan korkusu) Anna Fox'un, yeni komşularını gizlice gözetlemeye başlamasıyla yaşadığı sıra dışı olayları konu alıyor. Filmde Amy Adams'a Julianne Moore, Gary Oldman, Anthony Mackie, Brian Tyree Henry, Wyatt Russell gibi isimler eşlik ediyor.

Filmin senaryosunu The Post, Lady Bird, Christine filmlerinde rol alan, aynı zamanda Killer Joe ve Tony Ödülü kazandığı August: Osage County gibi tiyatro oyunlarını da kaleme alan Tracy Letts kaleme aldı.