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The Weeknd, Spotify’da en çok dinleyiciye sahip sanatçı oldu

The Weeknd, yeni albümü Dawn FM’i yayınladıktan sadece haftalar sonra Spotify’da 85.6 milyon aylık dinleyiciyle Justin Bieber’ın rekorunu kırdı

25 Ocak 2022 23:00

Gerçek adı Abel Tesfaye olan Grammy ödüllü müzisyen The Weeknd, dijital müzik platformu Spotify'da 85,6 milyon dinleyiciye ulaşarak Spotify'ın en popüler sanatçısı oldu. Müzisyen böylece 83,3 milyon dinleyiciyle zirvede bulunan Justin Bieber'ı da geçmiş oldu. 

The Weenkd'in rekoru, sanatçının 2020'de yayınladığı "After Hours" albümünün devamı niteliğindeki beşinci stüdyo albümü "Dawn FM"i  yayınlamasının ardından geldi. Albüm 7 Ocak'ta piyasaya sürülmesinin ardından, Spotify listelerine dünya çapında ve ABD'de en iyi albüm oldu.

"Dawn FM"de her ikisi de konuk vokal olarak yer alan Tyler The Creator ve Lil Wayne'in yanı sıra Weeknd'in yakın arkadaşı ve albümün aynı adı taşıyan radyo istasyonunu anlatan ve DJ'lik yapan komşusu Jim Carrey ile işbirlikleri yer alıyor. 

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