The Weeknd, Spotify’da en çok dinleyiciye sahip sanatçı oldu

The Weeknd, müzik dinleme platformu Spotify'da 85,6 milyon dinleyiciye ulaşarak, en popüler sanatçı oldu. Böylelikle The Weeknd, daha önce Spotify’da 83,3 milyon dinleyiciyle akış platformunun zirvesinde yer alan Justin Bieber’i de geçmiş oldu.

Sanatçının başarısı, Dawn FM adlı en yeni albümünün yayınlanmasından kısa bir süre sonra geldi. Şarkıcı, önceki projesi After Hours’un çıkışının ardından yeni bir plak üzerinde çalıştığını doğrulamış, daha sonra pandemi sırasında yaşadığı depresyondan etkilenen ilk çabalarının çoğunu rafa kaldırarak sıfırdan yeni müzikler kaydetmeye başlamıştı.

The Weeknd, 2021 yılında Variety’nin yaptığı röportajda hayranlarına yeni bir albüm üzerinde çalıştığını belirtmiş ve burada yeni çalışmasının daha canlandırıcı temalar içereceğini söylemişti.

Dawn FM’in çıkış single’ı Take My Breath geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlandı ve sonunda Billboard Hot 100 listesinde altı numaraya ulaştı. İkinci single Sacrifice bu ayın başlarında piyasaya sürüldü ve üçüncü single Out of Time önümüzdeki hafta çıkışını yapacak.

Kayıt, kurgusal bir radyo yayını olarak dinleyici ile buluşuyor. Jim Carrey projenin anlatıcısı olarak görev yapıyor ve pek çok sanatçı da kayıtta yer alıyor.