Yeni albümü Dawn FM'i çıkaran şarkıcı The Weeknd, şarkı sözünde oyuncu Angeline Jolie'yle ilişki yaşadığına ilişkin dedikoduları alevlendirdi.

Son aylarda birden fazla kez birlikte görülen Angelina Jolie ve The Weeknd'in ilişki yaşadığına ilişkin iddialar sürüyor.

The Weeknd'in yeni albümü Dawn FM'in "Here We Go Again" şarkısında, bir film yıldızıyla birlikte olduğu ifadeleri yer alıyor.