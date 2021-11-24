The Weeknd'in Blinding Lights şarkısı Billboard listesinde tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı oldu

The Weeknd’in “Blinding Lights” şarkısı, Billboard müzik listelerinde tüm zamanların bir numaralı şarkısı oldu.

Billboard, “Blinding Lights”şarkısının 90 hafta boyunca ilk 100’de yer aldığını açıkladı.

The Weeknd’in şarkısından önce, tüm zamanların bir numaralı şarkısı unvanı, 1960’ların hit şarkısı “The Twist”indi.

Billboard 100 listesi, son 63 yıldır yapılıyor.

Gerçek adı Abel Tesfaye olan The Weeknd’in Blinding Lights şarkısı 2019’un kasım ayında çıkmıştı. Eylül 2021’de şarkı, Spotify’da 2.5 milyar kez dinlemişti.