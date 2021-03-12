The Weeknd, bundan sonra Grammy Müzik Ödülleri'ni boykot edeceğini açıkladı

Gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcı The Weeknd, bu pazar gerçekleşecek Grammy Müzik Ödülleri öncesi, Grammy ödüllerini boykot ettiğini açıkladı.

New York Times'a açıklamada bulunan The Weeknd, "Gizli komiteler yüzünden müziğimi bundan sonra Grammy Ödülleri'ne sunmayacağım" dedi.

The Weeknd'in açıklamasına yanıt veren Grammy Ödülleri'ni dağıtan Kayıt Akademisi Geçici Başkanı Harvey Mason Jr. ise "Birileri üzgün olduğunda hepimiz hayal kırıklığına uğruyoruz ancak sürekli olarak geliştiğimizi söyleyelim. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi ödül verme sürecimizi iyileştirmek için kendimize eleştirel gözle bakacağız" dedi.

The Weeknd son albümü "After Hours" çıktıktan sonra albümden Blinding Lights ve Heartless şarkılarının Top 100 listelerinde öne çıkmasına rağmen 2021 Grammy Ödülleri'nde herhangi bir adaylığı olmamasına tepki göstermişti.

Üç Grammy ödülü bulunan şarkıcı, tepkisinin ardından "Kişisel olarak artık umursamıyorum. Şu an benim için hiçbir anlamı olmayan üç Grammy'm var" demişti.

The Weeknd neden tepkili?

The Weeknd, Grammy Müzik Ödülleri'ni "kapalı oy verme sistemi" nedeniyle eleştiriyor. Şarkıcı aynı zamanda ödüllerin siyah ve kadın sanatçılara karşı ayrımcı bir tutumu olduğunu da iddia ediyor.

Grammy adaylıkları, Kayıt Akademisi tarafından belirleniyor. Kayıt Akademisi üyeleri sanatçılar, yapımcılar, yöneticilerden oluşuyor. Ancak Billboard'ın aktardığına göre, 1995 yılından bu yana "En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Kaydı, Yılın Şarkısı, Yılın Albümü" gibi büyük ödüller akademi üyeleri arasından gizli bir komite tarafından belirleniyor.

Son yıllarda The Weeknd ve Kendrick Lamar gibi siyah sanatçılar, Kayıt Akademisi içindeki gizli komiteyi ayrımcı bakış açısıyla suçluyor. En büyük dört ödül kategorisinde son 9 yılda yalnızca 4 siyah sanatçının kazandığı belirtiliyor.