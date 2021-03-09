T24 LogoT24 Logo
Magazin

The Weeknd, Blinding Lights ile tarihi bir rekora sahip oldu

09 Mart 2021 12:45

Kanadalı şarkıcı The Weeknd, Blinding Lights şarkısı ile "Billboard Hot 100" listesinde bir yıl boyunca aralıksız ilk 10'da kalan şarkı oldu.

Gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcı, aynı şarkıyla 43 hafta boyunca ilk 5’te yer alarak bir başka rekorun da sahibi olmuştu. The Weeknd’den önce ilk 10’da yer alma rekoru Post Malone’un Circles şarkısına aitti. Circles, 39 hafta boyunca ilk 10’da kalmıştı.

The Weeknd’in listelerdeki bu başarısına rağmen son albümü After Hours’la Grammy Ödülleri’ne aday gösterilmemesi büyük eleştiri konusu olmuştu.

The WeekndBlinding LightsBillboard Hot 100şarkıcırekor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24