“The Turkish Detective” resmen onaylandı: Başrollerde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai var

Paramount+, günümüz İstanbul'unda geçecek ve başrollerinde Haluk Bilginer, Ethan Kai ile Yasemin Kay Allen’ın olacağı 'The Turkish Detective' dizisini resmen onaylandı. Dizinin çekimleri bu ay başlıyor.

Webtekno’nun Deadline'a dayandırdığı haberine göre, Miramax, Ay Yapım ve Paramount ortaklığında hayata geçirileceği söylenen seriye Paramout+'tan resmen onay geldi. Çekimlerine bu ay İstanbul'da başlanacağı söylenen serinin başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai yer alıyor.

Senarist Ben Schiffer'ın yazarlığını üstleneceği serinin yönetmen koltuğunda ise Ejderha Dövmeli Kız'ın yönetmen koltuğunda oturan Niels Arden Oplev yer alacak.

İlk sezonun sekiz bölümden oluşacağı ifade edilen seride her bölümde Bilginer'in canlandıracağı Dedektif Çetin İkmen ve ekibi yeni suçları çözmeye çalışacak. Dizide ayrıca her bölümde İstanbul'un zengin tarihi ve kültürel dokusunu da izleyenle buluşacak.

Konu hakkında konuşan Paramount+ içerik yöneticilerinden Nicole Clemens ''The Turkish Detective, dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinden birinin manzarasına karşı kurulmuş, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi'' ifadelerini kullandı.

Serinin 2023 yılında izleyiciler ile buluşması bekleniyor.