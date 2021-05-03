The Times: Normalleşme sürecindeki İngiltere, 21 Haziran'da sosyal mesafe kuralını kaldırmayı planlıyor

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Günlük Koronavirüs vaka sayılarını iyice düşüren ve normalleşme sürecinde ilerleme kaydeden İngiltere'de insanların arasına 1 metre mesafe koymasını öngören sosyal mesafe kuralının 21 Haziran'da kaldırılacağı iddia edildi.

The Times'ın aktardığına göre bu karar restoran, bar, tiyatro ve sinemaların tam kapasiteyle açılabilmesi için alınıyor.

Bazın durumlarda yine maske kullanılması istenecek olsa da bu karar, mekanların 15 aydır ilk kez tam kapasiteyle açılabileceği anlamına geliyor

Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın bazı önlemlerin 21 Haziran'dan sonra da devam edeceğini açıklaması hizmet sektöründe endişeye yol açmıştı.

The Times, örnek olarak tiyatro ve sinemalarda insanlardan maske takmalarının isteneceğini belirtirken; havalandırmanın iyi olmadığı ve girişin yoğunlaşabileceği yerlerde de geniş önlem alınacağını aktardı.

Birleşik Krallık'ta yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 73'ü en az bir doz aşı oldu.