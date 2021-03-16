The Telegraph, gelecekte gazetecilerine ne kadar okunduklarına göre maaş vermeyi planlıyor

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Britanya'nın önde gelen gazete ve haber sitelerinden The Daily Telegraph'ın, gazetecilerine verdiği maaşın "bazı elementlerini" yaptıkları haberlerin ne kadar okunduğuna göre belirlemeyi planladığı belirtildi.

The Guardian'ın gördüğü bir e-postaya göre editör Chris Evans, geçen perşembe çalışanlarına gelecekte "yıldızlar sistemine" geçmeyi planladıklarını söyledi. Editör, bu sistemde internette yayımlanan makalelerin ne kadar kişiyi üyelik almaya ittiğini ve hangi haberin ne kadar okunduğunu takip edebileceklerini söyledi. Evans, bu sistemde "iyi performansı ödüllendirmeyi planladıklarını" dile getirdi.

"En çok üyeyi çekenin en çok maaşı alması en mantıklısı olur" diyen Evan, bu sistemin "karmaşık olacağını" ve henüz yürürlüğe sokmaya hazır olmadıklarını söyledi.

The Guardian'ın haberine göre gazetenin bazı çalışanları sistemle ilgili rahatsızlıklarını perşembeden bu yana yapılan toplantılarda dile getirdi. Gazetecilerden biri, yöneticilerinin kendilerine "Bunun sadece bir deney olacağını" söylediğini ifade etti.

Telegraph'da çalışan birçok gazeteci, böyle bir sistemin gazetenin editöryal önceliklerini ciddi anlamda değiştirebileceğini savundu.