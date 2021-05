The Suicide Squad filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı

James Gunn imzası taşıyan "The Suicide Squad" filminden ilk uzun soluklu fragman yayınlandı. Film, 30 Temmuz’da vizyona girecek.

Zack Snyder’s Justice League’in HBO Max’te yayınlanmasının yarattığı momentumu gelecek projelerine dikkat çekmek için kullanan DC Films, son günlerde yeni projeleriyle ilgili önemli adımlar atıyor.



Filmloverss'ın haberine göre; Guardians of the Galaxy filmleriyle tanınan James Gunn‘ın yazıp yönettiği The Suicide Squad, 2015 yılında vizyona giren Suicide Squad’a doğrudan bir devam filmi olmayacak, ancak o filmden birçok karaktere hikâyesinde yer verecek.



Bu karakterlerin başında, geçtiğimiz yıl Birds of Prey filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan, Margot Robbie‘nin hayat verdiği Harley Quinn geliyor.

Margot Robbie’nin yanı sıra Rick Flag’e hayat veren Joel Kinnaman, Amanda Waller rolüyle Viola Davis ve Captain Boomerang’ı canlandıran Jai Courtney de 2015 yapımı Suicide Squad’daki rolleriyle geri dönüyor.