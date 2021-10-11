The Sopranos'un Türkiye uyarlaması geliyor

Ay Yapım, 1999 yılından 2007 yılına kadar yayınlan ve dünyanın en başarılı dizilerinden biri olarak gösterilen The Sopranos'un haklarını satın aldı.

Ay Yapım, HBO dizisi The Sopranos'un haklarını satın almış durumda. Diziyi; Söz ve BluTv dizisi İlk ve Son gibi yapımların senaristi olan Hakan Bonomo, Türkiye'ye uyarlayacak. Şu an için yayın tarihi, yayın platformu ve oyuncuları gibi detaylar belli değil.

Donanımhaber'in aktardığına göre, The Sopranos, HBO'nun popüleritiesinin başlıca sebeplerinden biri. Kalitesi ve popülerliğiyle yayınlandığı dönem hatta kısmen günümüzde bile birçok insan tarafından izlenmiş bir yapım. Dizi, New Jersey’de bir Amerikan-İtalyan mafya ailesi patronu olan Tony Soprano'nun merkezde olduğu bir dizi.