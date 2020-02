The Soft Moon, Islandman, Ağaçkakan; Salon sezon programına yeni isimlerle devam ediyor

2010 senesinden bu yana iyi ve kaliteli müzik severlerin buluşma noktalarından biri haline gelen Salon'un Kasım programında The Soft Moon, Brek, Tuğçe Şenoğul, Ağaçkakan, Islandman, Sons of Kemet, Şehinşah gibi isimler yer alacak.

The Soft Moon

1 Kasım Perşembe

Kapı: 20.30, Konser: 21.30

2009’da multi-enstrümantalist, prodüktör ve müzisyen Luis Vasquez’in solo projesi The Soft Moon, 2015’te Salon’un sezon açılışında ilk İstanbul konserini gerçekleştirdi, konserin ardından Selda Bağcan ve Erkin Koray gibi Türk saykedelik rock müzisyenlerinden oluşan bir seçkiyle DJ setin başına geçti. Yepyeni albüm ‘Criminal’ı bu yılın başında yayımladı. Önceki albümlerinde daha ziyade fısıltılara benzeyen vokal tekniğini bu albümde artık iyice çığlıklara dönüştürdüğü dikkat çekti. Yaptığı en kendinden emin, içindekini dışarı çıkaran albüm olarak tanımlandı. Bu albümün turnesi kapsamında 1 Kasım’da tekrar Salon’da.

Brek

2 Kasım Cuma

Kapı: 21.00, Konser: 22.00

Geçtiğimiz yaz yayımladığı ilk albümünden bu yana çok konuşulan İstanbullu prodüktör, lo-fi müzisyeni Brek, Palmiyeler’in ‘Akdeniz’ albümünün prodüktörlüğünü yaptı. Kendi kendine besteleyip kaydettiği ilk uzunçaları ‘TV Juice’ 2018 yazında çıktı. Dream pop, synth pop, new wave ve krautrock sularında yüzen müziği, buğulu ve atmosferik olarak tanımlanan Brek, 28 Eylül’de dinleyici ile buluşan ikinci albümü ‘Mikrodalga Sörfü’yle büyük bir şaşkınlık, hayranlık ve heyecan dalgasına sebep oldu. Şimdiye kadar yalnızca kayıtlarından takip edilebilen müzisyenin canlı performansına dair merakların ortadan kalkacağı ilk konseri, yeni müzik kaşiflerinin vazgeçilmezi Salon’da.

Tuğçe Şenoğul

3 Kasım Cumartesi

Kapı: 21.30, Konser: 22.30

Söz yazarı ve besteci Tuğçe Şenoğul, Gaye Su Akyol’lu Seni Görmem İmkansız ve Serkan Alkan’lı Kahinar ile hayatımıza girdi. Sürekli birbirinin aynısı projelerin türediği müzik dünyasında nev-i şahsına münhasır sesi ve tarzıyla yeni ve iyiyi takip edenlerin kısa sürede sevgilisi oldu. Jakuzi’den Taner Yücel ve Bubituzak’tan Görkem Karabudak prodüktörlüğünde ilk solo albümü ‘Gölgelerinde’nin çalışmalarını 2017’de tamamladı. Albümden paylaştığı ilk sürprizler “Onun Karanlık Huyları” ve “Kaptan” ile takipçilerini iyice meraklandırdı. Aralık 2017’de bu albümü hayranlarıyla Salon’da paylaşan Şenoğul, özleyenler için 3 Kasım’da bir kez daha Salon sahnesinde.

Ağaçkakan

10 Kasım Cumartesi

Kapı: 21.30, Konser: 22.30

Deneysel hip-hop dünyasının üretken ismi Burkay Yalnız, dokuz yıl önce Eskişehir'de bağımsız müzik kolektifi M4NM'i kurdu. 2013 ve 2014'te yayımladığı albümlerden sonra Eylül 2017’de ‘A Naşkvit’ başlıklı bir uzunçalar daha yayımladı. Solo projelerinin yanında, roadside. picnic, Sahtekar, heranherşeyolabilir gibi gruplarda yer alan Ağaçkakan, Armonycoma or slt, Afgan, Emiladil, Oldeaf gibi isimlerin çeşitli şarkıların prodüktörlüğünü üstlendi. ‘A Naşkvit’in canlı performanslarına davulda Kaan Akay, bas gitar ve elektroniklerde Emil Adil eşlik ediyor. Geçtiğimiz Ocak ayındaki hafızalara kazınan konserlerinin ardından iki tekli yayımlayan ikili, 10 Kasım’da Salon’da.

Islandman

16 Kasım Cuma

Kapı: 21.00, Konser: 22.00

İstanbullu müzisyen ve prodüktör Tolga Böyük’ün bir hayal aleminin hikâyelerini besteleyen kurmaca bir karaktere büründüğü elektro-akustik üçlü Islandman, zamanın titreşimlerini müziklerine yedirerek yeni ve egzotik tınılar peşinde koşan bir proje. Islandman, 2016’da Danimarkalı bağımsız plak şirketi Music for Dreams tarafından keşfedildi ve ardından ‘Ağıt’ adlı EP’lerini yayımladı. 2017’de ‘Rest in Space’ başlıklı ilk uzunçalarları yine aynı etiketle çıktı. Tolga Böyük’ün solo projesi olarak kurulduktan sonra, bugün multienstrümantalist bir üçlü olarak hayatına devam eden Islandman, Sunbeat, Apple Flower, Montreux Jazz ve Boom gibi festivallerin ardından 25. İstanbul Caz Festivali’nde Gece Gezmesi’nde sahneye çıktı. Kasım’da ise Salon dinleyicisi ile yeni bir randevusu var.

Mario Batkovic

17 Kasım Cumartesi

Kapı: 20.30, Konser: 21.30

Bosna doğumlu, İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic, Hannover’da lisans, Basel’de oda müziği doğaçlamasına ilişkin yüksek lisans eğitimleri aldı. Bütün klasik eğitimine rağmen bir grupta çalmanın enerjisini özlediğini fark eden Batkovic, İsviçre’de birçok grupla sahne aldı, prodüktörlük yaptı, filmler için besteler hazırladı, kendi stüdyo ve plak şirketini kurdu. 2015’te Portishead’den Geoff Barrow, Batkovic’in akordeonuna hayran kaldı ve grubu Beak’in alt grubu olarak turneye davet etti. Ardından yine Barrow’un kurucusu olduğu plak şirketi Invada ile el sıkıştı. 2017’de kendi adını taşıyan ilk solo albümünü Invada aracılığıyla yayımladı. Batkovic, Türkiye’deki ilk ziyaretinde Salon sahnesine konuk oluyor.

Sons of Kemet

21 Kasım Çarşamba

Kapı: 20.30, Konser: 21.30

Karayip ve Afrika ritimlerini merkeze alan Londralı caz grubu Sons of Kemet, 2011’de Shabaka Hutchings, Oren Marshall, Seb Rochford ve Tom Skinner tarafından kuruldu. 2013’te ilk albüm ‘Burn’ yayımlandı. MOBO Ödülleri’nde En İyi Caz Performansı ödülü alan ekip, Gilles Peterson Ödülleri’nde Yılın Albümü adaylığı elde ettiler. 2015’te ‘Lest We Forget What We Came Here To Do’ adlı ikinci albümlerini yayımladılar. Aynı yıl ilk İstanbul performansları için Salon’u ziyaret eden Sons of Kemet, yepyeni albüm ‘Your Queen is A Reptile’ı bu yıl yayımladı. Bu albümle İngilizlerin prestijli ödülü Mercury adaylığı elde eden caz dörtlüsü, albümün turnesi kapsamında ikinci defa Salon’da.

Birlikte Güzel: Altın Gün

23 & 24 Kasım, Cuma & Cumartesi

23 Kasım Cuma, Kapı: 21.00, Konser: 22.00

24 Kasım Cumartesi, Kapı: 21.30, Konser: 22.30

Hollanda kökenli Türkçe saykedelik rock grubu Altın Gün, 2015’in Aralık ayında Jacco Gardner’ın Salon konseri için İstanbul’a gelen basçı Jasper Verhulst’un burada 70’lerin Anadolu rock’ıyla tanışmasıyla hayata geçti. Selda Bağcan, Barış Manço ve Erkin Koray’ın saykedelik işlerinin büyülediği Verhulst, Hollanda’ya döndüğünde yanına gitarist Ben Rider ve baterist Nic Mauskovic’i aldı. Bu müziğe yeniden hayat verebilmek için Türk müzisyenler arayıp Facebook üzerinden saz, vokal ve klavyeden sorumlu olacak Erdinç Yıldız Ecevit ile vokallerden sorumlu olacak Merve Daşdemir’le tanıştılar. Perküsyoncu Gino Groeneveld’in de katılmasıyla grup son halini aldı. İstanbul’a ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında gelen grup, burada doğal olarak karşılaştıkları yoğun aşkın ardından 2018’i farklı şehirleri ve sayısız festivali gezerek geçirdi. Le Guess Who, Beaches Brew, Lowlands, Best Kept Secret, Montreal Caz Festivali, Paléo gibi festivaller ve Paradiso, Gretchen gibi büyük mekânların ardından canlı performans jürisi KEXP’den geçer not alan grup, Birlikte Güzel işbirliğiyle bu kez ilk defa Salon’da. Grubun her iki konserinin de biletleri tükenmiştir.

Şehinşah

30 Kasım Cuma

Kapı: 21.00, Konser: 22.00

Türkiye’nin underground sahnesinde iz bırakan rap müzisyeni Şehinşah, kendini “memleketsiz bir rapçi” olarak tanımlayan Ufuk Yıkılmaz’ın projesi olarak hayata geçti. Ailesiyle pek çok şehir gezdikten sonra yerleştiği İstanbul’da, grafiti yaparken tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte rap’le tanışan Şehinşah’ın şarkıları kısa süre içinde kulaktan kulağa yayıldı. İsmi, “kralların kralı” anlamına gelen Şehinşah, rap’in yanında çizgi romanlar da çiziyor, çeşitli dergilerde renklendirme yapıyor. 2000’den bugüne müziğiyle hem dinleyenlere hem de kulvarındaki diğer isimlere ilham veren Şehinşah, Salon’da kalbini, zihnini, öfkesini dinleyici ile paylaşmaya hazırlanıyor.

