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Kültür-Sanat

‘The Shining’inin devam kitabı sinemaya uyarlanıyor

Kitabı, Oscar ödüllü Akiva Goldsman senaryolaştıracak

05 Nisan 2016 00:49

Stephen King’in Stanley Kubrick tarafından “Cinnet” (The Shining) adıyla sinemaya uyarlanan “Medyum”unun 2013’te yayımlanan devam kitabı “Doktor Uyku” da beyaz perdeye yansıyacak.

Kültür Servisi’nin haberine göre, yayımlanmasıyla birlikte çok satanlar listelerine giren romanı, “Akıl Oyunları” uyarlamasıyla Oscar ödülü kazanan Akiva Goldsman senaryolaştıracak. 

Kitap, Overlook Oteli’nde kendisi ve ailesinin başına gelenlerin travmasını üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala atlatamayan Danny Torrance’ı anlatıyor. Kitapta Torrance, uğursuz bir gruptan kurtarmak zorunda olduğu 12 yaşındaki bir kızla psişik bir bağ kuruyor. Yazar Stephen King’in baş yapımcı olarak yer aldığı projenin yönetmeninin kim olacağı henüz açıklanmadı. 

Bununla birlikte “Doktor Uyku”, sinemaya uyarlanmakta olan King kitaplarından yalnızca biri. Bu yılın sonlarında, John Cusack ve Samuel L Jackson’ın başrolünü paylaştığı “Cell”, gelecek yıl ise yine Akiva Goldsman’ın uyarladığı ve Idris Elba ve Matthew McConaughey’in oynadığı “The Dark Tower” gösterime girecek. 

King, daha önce Kubrick’in “Cinnet”ini çok beğenmediğini itiraf etmişti. Geçtiğimiz sene Rolling Stone’a konuşan King, filmin karakterlerinden Wendy Torrance’in “çığlık atan bir bulaşık bezi” olarak resmedilmesini “kadın düşmanı” bulduğunu söyledi. King aynı kitabın Steven Weber ve Rebbeca de Mornay tarafından canlandırılan bir televizyon uyarlamasının da yapımına katkı koyacak. 

 

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