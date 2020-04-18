The Shining'in hayranları, 40 yıl sonra JJ Abrams ile Overlook Oteli'ne dönecek

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Stephen King'in 1977'de yazdığı kitap The Shining'de yer alan Overlook Oteli'nde geçecek yeni bir dizi çekildi.Dizinin yapımcılığını Star Wars ve Lost dizisinin yönetmeni JJ Abrams üstelenecek.

İsmini ünlü kurgusal otelden alacak olan 'Overlook' dizisinde hem King'in ünlü kitabından, hem de Stanley Kubrick'in 1980 yılında vizyona giren film adaptasyonundan karakterler yer alacak.

The Hollywood Reporter'a göre dizi, "ABD edebiyatının en ünlü lanetli otelinin anlatılmamış hikayelerini anlatacak".

Dizinin 10 bölümden uzun olacağı belirtildi. İddiaya göre "Overlook"un bölümlerini Castle Rock dizisinin ekibinden Dustin Thomason ve Scott Brown yazdı.

Dizinin Mayıs ayından itibaren HBO Max'te yayınlanacağı belirtildi.